Sam Vermeylen (Sint-Lenaarts) staat pal tegen Pelt: “Dit zijn drie gouden punten” Kristof Gabriels

04 oktober 2020

17u53 0 Sport in de buurt Sam Vermeylen hielp derdenationaler Sint-Lenaarts zaterdagavond met enkele knappe reddingen aan een eerste thuiszege van het seizoen tegen Pelt (2-1), dat voor dit weekend nog het maximum van de punten telde.

Lansu opende na 20 minuten knap de score voor Sint-Lenaarts. “Als er één iemand dat verdient, is het Nico wel”, vertelt aanvoerder Vermeylen na afloop. “Hij werkt niet alleen ontzettend hard voor de ploeg. Hij is ook een wat onderschatte speler. Daarom ben ik heel blij voor hem. Bovendien moest Pelt door die treffer komen, waardoor wij meer ruimte kregen.”

Hoewel Sint-Lenaarts na rust gevaarlijk bleef op de counter, had ook Vermeylen meer dan zijn werk. “Ik heb inderdaad een paar moeilijke ballen moeten pakken, maar daarvoor sta ik er ook. Ik ben trouwens niet de enige die zijn job perfect gedaan heeft. De ganse ploeg heeft het schitterend gedaan. Iedereen weet dat we met jongens als Bevers, Dillien en Daoudi heel wat kwaliteit hebben rondlopen voorin, maar ook achterin stond het goed.”

Dat was op de openingsspeeldag tegen Betekom wel anders. “Die 1-4-nederlaag heeft ons niet alleen wakker geschud. De trainer heeft sindsdien ook wat bijgestuurd en dat werpt duidelijk z’n vruchten af. Na een wisselvallige voorbereiding waren er nochtans wat twijfels in de ploeg geslopen, maar ondertussen vinden we elkaar steeds beter en lijken we stilaan vertrokken. Met een knappe zes op zes is de offday tegen Betekom in elk geval uitgewist.”

Zege niet gestolen

Toch gaat Vermeylen niet zweven na de twee recente zeges op rij. “De reeks is zo sterk dat we elke week top zullen moeten zijn als we iets willen rapen. Het is bijvoorbeeld niet omdat we vandaag (zaterdag, red.) gewonnen hebben dat Pelt een slechte ploeg is. Verre van zelfs. De Limburgers zijn en blijven voor mij één van de grote titelkandidaten. Dit zijn dus drie gouden punten voor ons. Bovendien hebben we de zege absoluut niet gestolen, want we hebben ook onze kansen gehad. Het is enkel en alleen onze verdienste dat we Pelt een eerste nederlaag van het seizoen hebben kunnen aansmeren en dat maakt me als aanvoerder bijzonder trots.”