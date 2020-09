Sam Vermeulen (KFC Eppegem) na positieve coronatest in eigen ploeg: “De gezondheid primeert” Adriaan Schepers

27 september 2020

15u33 0 Sport in de buurt De supporters van KFC Eppegem zullen nog wat langer moeten wachten om hun spelers in eigen huis aan het werk te zien. De match tegen Lochristi werd uitgesteld omdat één van de eigen spelers een positieve Corona-test aflegde. Het valt meteen ook af te wachten of de match op speeldag drie op bezoek bij Voorde-Appelterre wel kan doorgaan gezien de verplichte quarantaine van één week voor de rest van de ploeg.

“Eén van onze spelers werd afgelopen woensdag opgebeld omdat één van zijn beste kameraden positief testte”, opent trainer Sam Vermeulen. “Hij is donderdag niet komen trainen en na de vrijdagavondtraining liet hij weten zelf ook besmet te zijn. Aangezien hij de voorbije dagen en weken in contact kwam met de rest van de ploeg, hebben wij meteen besloten iedereen van de club te laten testen. Hierdoor moet iedereen één week verplicht in quarantaine.”

“Een jammerlijke zaak maar niet onlogisch natuurlijk. De gezondheid primeert. Niet alleen bij ons maar ook bij de spelers van Lochristi. Het zou ook niet correct naar hen toe zijn geweest. We hadden de match goed voorbereid en werkten drie trainingen af in functie van die wedstrijd. Kortom, we waren klaar. Maar dit is het enige juiste protocol dat we moeten volgen. We zijn nu de eerste ploeg in onze reeks die een match moet uitstellen door een positieve corona-test maar daar zal het jammer genoeg niet bij blijven vrees ik. Wanneer de match tegen Lochristi zal ingehaald worden, is nog niet duidelijk. Dat zou op een woensdagavond moeten maar het probleem is dat wij geen verlichting hebben en dus zullen moeten uitwijken naar een ander terrein.”

Vermeulen denkt ook al wat verder en vreest dat de match van komend weekend wel eens in het gedrang zou kunnen komen: “De helft van onze spelers werd zaterdag getest en de andere helft begin volgende week. We moeten de verdere resultaten dus nog afwachten maar aangezien iedereen een week in quarantaine moet, kunnen we deze week dus al niet trainen en moeten de meesten tot en met volgend weekend thuis blijven. Of we dan Appelterre partij kunnen geven, lijkt mij twijfelachtig. Heel wat vragen dus waar wij nu nog niet het antwoord op weten. Wat we wel weten is dat we een raar seizoen tegemoet gaan”, sluit Vermeulen af met een understatement van jewelste.