Sam Vanaken en Thes Sport met vertrouwen naar Izegem-Ingelmunster Guido Gielen

14 oktober 2020

05u14 0 Sport in de buurt De start van het nieuwe seizoen is als een droom voor de nieuwe coach Patrick Witters en zijn Thes-boys. Met zes op zes trekken ze komend weekend naar Izegem-Ingelmunster. In de beker van België krijgen ze in de 1/16 finales hun droomaffiche voor eigen volk tegen RC.Genk. De ervaren leider van de defensie Sam Vanaken (30) geniet van het succes en is vooral blij dat zijn club kan verder voetballen.

De beslissing van Voetbal Vlaanderen kwam hard aan bij de meeste clubs. Thes Sport mag verder voetballen. Wat is je mening hierover ?

“In de eerste plaats triestig voor het amateurvoetbal dat ze met onmiddelijke ingang moeten stoppen. Wij ondergingen voor het bekerduel tegen Deinze nog allemaal een test en gelukkig niemand positief. Natuurlijk ben ik blij dat we kunnen verder voetballen. Zeker nu we in een goede flow zitten, maar ergens is de beslissing ook wel te begrijpen, want vooral de studenten hielden zich vaak niet aan de afspraken om veilig de strijd aan te gaan tegen corona.”

En gelukkig met de loting tegen RC.Genk ?

“Iedereen in Limburg zal uitkijken naar deze mooie derby. Voor het eerst kan Thes Sport zo ver doorstoten en dan het geluk hebben met deze droomaffiche is schitterend voor de club en zijn trouwe aanhang. Ook voor de groep een wedstrijd om naar uit te kijken. We hebben enkele jongens in onze rangen die nog bij de jeugd van RC.Genk speelden. Of ik gelukkig ben met die loting ? Ik moet niet rond de pot draaien dat een ontmoeting tegen Club Brugge mij meer aansprak. Speciaal voor het duel met mijn broer Hans ? Bwa, voor Club Brugge is het de eerste ronde en dan laat Clement meestal enkele sterkhouders rusten. Dus het was niet zeker geweest dat ik dan tegen mijn broer kon spelen. Ach, als iedereen zijn best doet is het misschien voor de volgende ronde (lacht).”

Na al die euforie wacht zaterdagavond de verplaatsing naar Izegem-Ingelmunster. Kan iedereen zich weer voor de 100% concentreren ?

“Natuurlijk. We staan met het maximum van de punten en willen onze leidersplaats me verve verdedigen. Door onze opvallende kwalificatie tegen Deinze zal elke tegenstrever zich dubbel willen plooien om ons te kunnen verslaan.”

Ken je Izegem-Ingelmunster ?

“Buiten hun spits Mezine, vorig seizoen bij Deinze, is met alle respect de club voor mij totaal onbekend. Dat wil uiteraard niks zeggen. Elke match moet gespeeld worden en in onze reeks kan iedereen van iedereen winnen. We gaan zeker Izegem-Ingelmunster niet onderschatten. We gaan die wedstrijd aanpakken zoals we altijd doen en dat is uitgaan van eigen kracht. Het grote voordeel van Thes Sport is dat we tijdens de match kunnen switchen naar een andere manier van spelen. Thuis tegen Winkel Sport en Deinze gingen we hoog druk zetten. In Tienen namen we de drie punten mee huiswaarts door onze sterke organisatie. We gaan dus opnieuw voor de overwinning en indien iedereen zijn niveau kan brengen van de laatste weken moet dat zeker lukken.”

Nog een extra spits met Jeremy Bokila ! Thes Sport is duidelijk ambitieus, toch ?

“Vorige week kwam de Congolees-Nederlandse spits Jeremy Bokila (31) testen op de trainingen van dinsdag en donderdag. Na zijn avontuur in Turkije liet de beresterke Bokila, de eerste zwarte parel voor Thes Sport, een goede indruk. Ik hoorde dat de deal definitief rond is. Een goede zaak voor Thes Sport, want nu kwam alle druk op de jonge schouders van Kyan Vaesen terecht. Die jongen deed het uitstekend en zal zeker nog dingen kunnen opsteken van Bokila. Overigens gezonde concurrentie moet er zijn om spelers beter te maken”, besluit Lommelaar Sam Vanaken.