Sam Goethals (SK Ronse) bij de leider op zoek naar eerste zege: “Lijn van vorige week doortrekken” Kristophe Thijs

08 oktober 2020

SK Ronse-coach Sam Goethals had met zijn ploeg vorige week tegen Oudenaarde lang uitzicht op de eerste driepunter van het seizoen. Door de late gelijkmaker van de bezoekers kwam die er uiteindelijk niet, zodat Ronse het voorlopig moet stellen met een magere twee op negen. Niet meteen om over naar huis te schrijven, maar de prestatie in de derby was in ieder geval meer dan hoopgevend. "Ik hoop dan ook dat we de lijn zullen doortrekken in de lastige uitmatch op het veld van leider Ninove zaterdagavond", aldus Goethals.

De kans bestaat dat Ronse dit weekend opnieuw zal kunnen beschikken over Nasser Mazouz, al zal er met hem geen enkel risico worden genomen. Achter de naam van spits Robin Itoua staan meer vraagtekens wegens een schouderletsel, maar mogelijk keert Leganase terug in de basis. Ander alternatief is de jonge Gentenaar Guerric Verbrugge die vorige week een meer dan geslaagde invalbeurt maakte.

“In onze eerste twee matchen tegen Racing Gent en Dikkelvenne was ons openingskwartier telkens niet goed. Dat zat tegen Oudenaarde wel snor en het is zaak voor ons om die lijn zeker door te trekken. We moeten er zaterdagavond opnieuw vanaf het eerste fluitsignaal staan. Ook ons positiespel gaat er week na week op vooruit. Hopelijk blijft dit zo”, meent Goethals.

Tijd nodig

KSK Ronse beschikt over een bijzonder jonge spelersgroep en dus hoopt Goethals dat de supporters begrip opbrengen voor dit groeiproces. “Ik hoop dat de achterban begrijpt dat we met deze jonge groep tijd zullen nodig hebben. We hebben immers 22 nieuwe spelers, bijna allemaal jongens tussen de 18 en 21 jaar. Ik ben voorlopig een tevreden trainer. We hadden een zwaar openingsprogramma met thuismatchen tegen KRC Gent en KSV Oudenaarde, twee sterkhouders in de reeks en een gevaarlijke verplaatsing naar ons zwart beest Dikkelvenne. Na twee gelijke spelen in eigen huis en de nederlaag in een uitmatch, is de situatie nu niet echt alarmerend te noemen. Het seizoen is lang en we moeten blijven werken met deze jonge groep. Simpel zal het niet worden tegen het mature en sluwe Ninove, maar we moeten in deze reeks van geen enkele ploeg schrik hebben”, meent de Ronse-coach.