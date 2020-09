Sacha Massot en Limburg United maken zich klaar voor het nieuw seizoen

Guido Gielen

01 oktober 2020

00u05 0 Sport in de buurt Door corona werd de competitiestart uitgesteld tot begin november. De nieuwe coach Sacha Massot (36) van Limburg United is volop bezig met de voorbereiding. Er moeten nog twee buitenlanders arriveren. Na drie weken trainen een mooi moment om eens poolshoogte te gaan nemen bij de Tongerenaar.

En gelukkig met je overgang van Luik naar Limburg United ?

“Ik zal Luik eeuwig dankbaar blijven voor de kansen die ik er kreeg om mijn eerste stappen als coach te kunnen zetten. Als Limburger droomde ik ervan om ooit coach te worden bij United. Door corona waren de omstandigheden niet ideaal om bij een nieuwe club te starten, maar ik ben een zeer gelukkige coach. Vorig seizoen stonden we nog tegenover elkaar, nu mag ik samenwerken met stadsgenoot Raymond Westphalen en die samenwerking verloopt prima. Ook met T3 Kristof Michiels is de verstandhouding uitstekend.”

Na drie weken kan je toch al een mening vormen over de kwaliteiten van de groep. Wat is je eerste indruk ?

“Zeer positief. Iedereen staat scherp en zelfs anciens als Wen Mukubu gaan voluit op training en helpen mee de jongeren begeleiden. Het project van United is in eerste instantie inzetten op de Belgen en eigen jeugd. Jarenlang kregen we in het basketbalwereldje een klaagzang van de Belgen dat ze geen kansen genoeg kregen. Door corona moeten de meeste teams zwoegen en zweten om het budget rond te krijgen en kiezen daarom ook meer voor de jeugd. Ik ben daar al jaren voorstander van. Hier bij United koos ik bewust voor slechts drie buitenlanders. Luke Knapke traint al mee. Daniel Mullings en Silas Melson zijn op komst. We hebben een uitstekende mix van ervaring en jong talent. De ruggengraat van het team is gebleven en Brian Lynch zorgde hier voor een solide fundament. Het is aan mij om de jongeren te laten groeien en wie zich kan tonen op training en bij United B zal zeker kansen krijgen. Ook gaan we trachten om de nieuwe jongens en buitenlanders zo snel mogelijk te integreren.”

Wat is de ambitie van Limburg United ?

“De lijn doortrekken van Brian Lynch en dus mikken op de vierde of vijfde plaats. Of dat haalbaar is ? Waarom niet ? Defense is mijn stokpaardje en United moet één van de beste teams van België worden op gebied van verdedigen. Aanvallend staan we ook sterk. Ik ben echt tevreden over de samenstelling van de kern. Om mooie resultaten te kunnen boeken moet je natuurlijk ook Dame Fortuna aan je zijde hebben. Want eventuele coronabesmettingen of blessures kunnen roet in het eten gooien.”

Wat voor een coach is Sacha Massot eigenlijk ?

“Ik sta kort bij mijn spelers. Eigenlijk een open coach, al ben ik wel streng als ik de indruk krijg dat spelers willen op hun lauweren rusten. Als speler heb ik altijd hard gewerkt en daarom een mooie carrière kunnen uitbouwen. Ik verwacht van mijn team altijd en overal de nodige inzet en juiste mentaliteit. Ik sta ook niet graag in de picture. Liever op de achtergrond want belangrijker zijn de spelers en de club. Verder verwacht ik iets extra van mijn centers, maar als ex-speler onder de borden is dat normaal zeker (lacht)”, besluit Massot wonende te Borgworm.