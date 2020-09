Ryan Sanusi (Beerschot) haalt neus niet op voor Waasland-Beveren: “Voor ons blijft elke match in 1A speciaal” Kristof De Cnodder

25 september 2020

17u39 0 Sport in de buurt De thuismatch tegen Waasland-Beveren is by far de minst aantrekkelijke affiche tot nu toe voor Beerschot. Toch haalt middenvelder Ryan Sanusi (28) daar allerminst zijn neus voor op. “We hebben vorig seizoen zo hard gewerkt om in 1A te geraken. Dat maakt élke wedstrijd voor ons speciaal”, zegt Sanusi.

Oostende was Beerschots eerste tegenstander sinds de terugkeer op het hoogste niveau en was dus sowieso een specialleke. Tegen Zulte Waregem speelde paars-wit dan weer zijn eerste thuismatch. Nadien volgden drie confrontaties met G5-ploegen (Club Brugge, Standard en Racing Genk). En afgelopen weekend was er alweer een bijzonder duel, op het veld van leider Charleroi. Beerschots opdracht van dit weekend, tegen Waasland-Beveren, oogt véél minder sexy dan de zes vorige. “Natuurlijk hebben wedstrijden tegen pakweg Anderlecht op Club Brugge iets meer. Maar dat wil niet zeggen dat wij tegen Waasland-Beveren met een andere attitude het veld op zullen stappen”, stelt Ryan Sanusi. “We hebben er alles aan gedaan om in 1A te geraken. Nu we zo ver zijn, kijken we uit naar elke match. Het is trouwens niet omdat we net twaalf op achttien hebben gepakt tegen enkele grote ploegen dat het tegen Beveren plots vanzelf zou gaan. Iedereen bij ons beseft dat we niet in die val mogen trappen.”

Niet té nederig

Dat promovendus Beerschot zó voortvarend van start zou gaan, kon niemand voorspellen. Toch voelde Sanusi al voor de competitie aan dat paars-wit niet zomaar zou worden weggeblazen. “Ik merkte in de voorbereiding dat iedereen fit en hongerig was. In onze oefenmatchen tegen enkele eersteklassers deden we altijd goed mee. Toen groeide het besef dat we in 1A ook niet té nederig moesten zijn. In onze kleedkamer en technische staf vind je een prima mix van profielen en dat vertaalt zich op het veld.”

Bovendien nam Beerschot de positieve vibes uit 1B gewoon mee naar 1A. “Die flow kwam niet zomaar uit de lucht vallen”, benadrukt Sanusi. “We wekten die zelf op door hard te werken. En op een gegeven moment voel je dan inderdaad dat het stuivertje de juiste kant uit blijft vallen, wat natuurlijk heel aangenaam is. Of ik niet vrees dat onze flow onderbroken zal worden door het verlies in Charleroi? Ach, het is maar hoe je met zo’n nederlaag omgaat. Als je er te veel over gaat nadenken, haal je jezelf uit je ritme. Maar als je opnieuw gaat doen wat je al maanden aan een stuk doet, zal je wel weer op je pootjes terecht komen.”

‘Uitverkocht’

Tot slot nog dit: alle 3.200 beschikbare kaartjes voor Beerschot-Beveren zijn intussen de deur uit. Ryan Sanusi is erg blij dat er sinds kort opnieuw (een beperkt aantal) toeschouwers present mag zijn tijdens de wedstrijden. “Tegen Genk maakten de aanwezige supporters alleszins veel lawaai. Dat gaf ons echt energie”, glimlacht de geboren en getogen Antwerpenaar. “Misschien komt mijn zoontje Milan - hij is nu bijna twee jaar - dit weekend trouwens ook nog eens mee naar het stadion. De vorige keer dat Milan kwam kijken, was voor de coronacrisis. Toen was hij nog te klein om te beseffen wat er gebeurde. Intussen heeft hij al wat interesse in voetbal. Aangezien we tegen Beveren al in de namiddag spelen, zal mijn vrouw onze zoon normaal wel meebrengen.”

