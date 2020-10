RWDM legt Bryan Van Den Bogaert onder contract: “Het is allemaal heel snel gegaan” Francis Nevens

04 oktober 2020

17u02 2 Sport in de buurt Geen voetbalbedrijvigheid bij RWDM afgelopen zaterdag, want de wedstrijd op Westerlo werd afgelast omdat er bij de thuisploeg te veel spelers nog besmet waren met Covid-19. Wel transferactiviteit bij de Brusselse club, die officieel de komst van de 28-jarige linkervleugelspeler Bryan Van Den Bogaert heeft aangekondigd. De zeventiende nieuwkomer. Hij tekende een contract voor één seizoen met optie voor extra jaar.

Van Den Bogaert was een vrije speler nadat zijn contract eind juni bij zijn vorige club Westerlo, waar hij drie seizoenen aan de slag was, niet werd verlengd. Beide partijen waren niet tot een financieel vergelijk gekomen. Voor zijn passage bij de club in de Kempen speelde de linksvoetige Van Den Bogaert in eigen land voor Cappellen, SK Heist en Antwerp, toen in de tweede klasse. Hij was ook actief in het buitenland bij Engelse clubs in lagere divisies zoals Crawley Town, Whitehawk en Ebbsfleet United.

De transfer van Van den Bogaert is de eerste van sportief manager Julien Gorius, die onlangs in dienst is gekomen van de club in Molenbeek.

“Mijn manager werd dinsdag gecontacteerd”, zegt Van Den Bogaert. “Een dag later, woensdag 1 oktober zat ik aan tafel met de mensen van RWDM voor een eerste verkennend gesprek. Donderdag werden de onderhandelingen voortgezet via de telefoon en vrijdag was de zaak eigenlijk beklonken. Het was de bedoeling om mij nog speelgerechtigd te krijgen voor de match een dag later op Westerlo, wat ook is gelukt. Het is dus allemaal heel snel gegaan. Vanaf maandag train ik mee met de groep. Ik kijk met veel vertrouwen naar dit nieuwe avontuur uit.”

Dochter van 1 jaar

“Een combinatie van verschillende elementen hebben mij doen beslissen om voor deze club te kiezen, ook al had ik enkele interessante aanbiedingen in het buitenland. Ik heb een dochter van 1 jaar en mijn vrouw runt een winkel in Kuurne, bij Kortrijk, waar we wonen”, vertelt de uitgeweken rasechte Antwerpenaar, die in Deurne werd geboren. “Bovendien hebben de dirigenten van RWDM me kunnen overtuigen van hun ambitieus project. RWDM is en blijft een traditieclub, met een grote schare hevige supporters. Mijn conditie heb ik onderhouden met de hulp van persoonlijke coaches.”

Met de komst van Bryan Van Den Bogaert dreigen Abderrahmane en Boujouh helemaal op een zijspoor te geraken. Ze werden in de pikorde reeds gepasseerd door Mpati, die als rechtsback op links moest spelen. Libert, een middenvelder, depanneerde als rechtsback. Nu nog een spits en RWDM hoeft niet te vrezen voor de degradatie.