Rupel Boom gaat ondanks goede prestatie onderuit in Knokke (2-0) en start met één op zes: “Snel leren om momenten te pakken”

Kevin De Munter

04 oktober 2020

18u00 0 Sport in de buurt Rupel Boom is er niet in geslaagd te stunten op het veld van Knokke. Voor rust werd nog wel een goal van Tshimanga afgekeurd wegens buitenspel, maar in de tweede helft had de kustploeg aan een sterk kwartier genoeg om het verschil te maken. Ex-Steenbakker Nico Binst gaf Boom de doodsteek. Het werd 2-0 en zo blijven de troepen van Greg Vanderidt achter met één op zes.

De spelersbus van Rupel Boom vertrok richting Knokke onder begeleiding van een rookgordijn gecreëerd door een spoor van bengaals vuur van de eigen fans. Het bleek een extra stimulans voor de bezoekers die zich niet onbetuigd lieten. Meer zelfs: in een gelijkopgaande eerste periode had Boom het meeste balbezit. Beide ploegen kregen ook een aantal kansen om op voorsprong te klimmen met de grootste voor Tshimanga, maar zijn goal werd afgevlagd wegens twijfelachtig buitenspel, 0-0 aan de rust.

Na de pauze zette Rupel Boom opnieuw goed druk, maar net op het moment dat Knokke even uit de ontknelling kwam, profiteerde het ook om de score te openen. De bezoekers probeerden daarna nog de bakens te verzetten en namen risico’s, maar die werden afgestraft op de counter: 2-0 via Binst en match gespeeld.

Gemengde gevoelens

“Hoe ik de bus op stap? Met gemengde gevoelens”, reageert trainer Greg Vanderidt. “We domineerden zeventig procent van de match en hadden lange tijd uitzicht op de winst. Maar net op het moment dat we het niet verwachtten, viel de 1-0. We zakten even in en dat werd meteen afgestraft. Ik wil het niet elke week hebben over de efficiëntie en ervaring van de tegenstander, maar hier werd onze jeugdigheid wel even onderstreept. Toch ben ik veelal tevreden over ons voetbal en nu komt het erop aan om snel te leren onze momenten te pakken en die goals te prikken.”

“De afgekeurde goal van Holly was zo’n moment inderdaad, maar ik moet de beelden zien of het daadwerkelijk buitenspel was. De speler zegt zelf dat hij van achter de verdediger opdook en ook collega-trainer Van Borm zag er weinig verkeerd aan. Maar het is nu zo en wij moeten naar onszelf kijken. Tegen City Pirates in de beker volgende week zal een scherp Boom nodig zijn om door te stoten.”