Rune Herregodts wordt prof bij Sport Vlaanderen-Baloise: “Ik dank mijn ploegen voor de gekregen kansen” Erik Vandeweyer

04 oktober 2020

12u11 0 Sport in de buurt De komende twee jaar krijgt Rune Herregodts zijn kans in het profpeloton. De goede resultaten van de Lokerenaar zijn de ploegleiders van de profteams niet ontgaan. Sport Vlaanderen hapte toe en wil hem steunen. Eerst wil Herregodts echter nog eens uitblinken bij zijn huidig team Home Solution.

Het wenkende profcontract is een mooie opsteker voor Rune Herregodts. Had hij dit scenario verwacht? “Je hoopt dat het waarheid wordt, maar je bent nooit zeker. Corona maakte het er niet makkelijker op. Ik heb de voorbije maanden niet veel kunnen rijden, maar mijn uitslagen waren wel goed. Vorig jaar presteerde ik ook al sterk, maar toen lag de focus op de piste en reed ik weinig op de weg. Het was de bedoeling om de Olympische Spelen in Tokyo te halen en dat is spijtig genoeg niet gelukt. Daardoor kwam ik minder in beeld als wegrenner.”

Weinig pistewerk

Vanaf januari gaat Rune Herregodts als profrenner aan de slag bij Sport Vlaanderen-Baloise. Het nieuwe contract heeft gevolgen. “Ik wil me volgend jaar helemaal concentreren op de weg. De piste wordt opzijgeschoven. Als training zal ik de baan nog wel eens opzoeken, maar het is niet langer een doel op zich. Misschien neem ik deze winter het Belgisch kampioenschap wel nog mee, als het past in mijn planning. Ik zou dan mijn titel in de individuele achtervolging verdedigen. Een zekerheid is dat momenteel evenwel niet.”

Dankbaarheid

Rune Herregodts beseft dat er hem iets moois te wachten kan staan. “Ik dank mijn ploegen voor de gekregen kansen. Meervoud inderdaad. Home Solution liet me toe om me dit seizoen helemaal te ontplooien als renner. Op momenten dat het eens wat minder liep, bleven zij me steunen. Dat zal ik nooit vergeten. Een betere opleidingsploeg kan ik me nauwelijks voorstellen. Ik dank ook mijn toekomstige werkgever (1 januari, nvdr.) voor het vertrouwen dat ze in mij stellen. Dat wil ik geenszins beschamen.”

Blijven studeren

Rune Herregodts zit in zijn vierde jaar geneeskunde. Hoe gaat hij de combinatie tussen topsport en studeren op hoog niveau aanpakken? “Uiteraard blijf ik studeren. Ik wil niet kwijtspelen wat ik de voorbije jaren heb opgebouwd. Het is wel de bedoeling om mijn studies meer te spreiden. Het huidige onderwijslandschap laat dat toe. Studeren wordt nu een vorm van ontspanning. Niet dat ik het lichter zal opnemen, maar het lijkt me een prima uitlaatklep na zware koersdagen.”