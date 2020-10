Rune Herregodts wint Parijs-Tours U23: “Ik sta als enige dit jaar op de erelijst van een klassieker” Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

21u11 0 Sport in de buurt De voorbije weken haalde Rune Herregodts een hoog rendement. Zondag heeft hij de hoofdvogel afgeschoten. De renner van Home Solution won Parijs-Tours voor beloften. Herregodts deed dat meteen met de nodige grandeur. De Lokerenaar triomfeerde na een solo van meer dan vijftig kilometer!

Van bij de start legde Rune Herregodts er meteen de pees op. “Op voorhand had ik al het plan opgevat om met een vroege vlucht proberen mee te schuiven. Plots waren we effectief ook met drieën weg. Op zich waren we met wat weinig volk in de spits. Jens Vanoverberghe was een goede compagnon, maar de onbekende Fransman die ons vergezelde bracht weinig bij. Hij moest snel de rol lossen vooraan.”

Een dilemma

Op ruim vijftig kilometer van de finish reed Jens Vanoverberghe lek. Meteen stond Rune Herregodts voor een dubieus dilemma. “Ik heb getwijfeld. Moest ik op Jens wachten of beginnen aan een solo van meer dan vijftig kilometer. Ik koos voor het laatste. Op dat moment had ik bijna zeven minuten voorsprong op het peloton. Naarmate de koers vorderde, merkte ik dat ik een minuut per tien kilometer verspeelde. Het zou een nipte zaak worden. Op tien kilometer van de finish zag ik Europees kampioen Jonas Hvideberg zo dicht naderen dat ik zijn truitje herkende. Opnieuw overwoog ik hem op te wachten, omdat de weg nog lang leek. Hij kon de laatste stap blijkbaar niet meer zetten.”

Honderd keer sterven

In de laatste tien kilometer was het buigen of barsten voor Rune Herregodts. “Vooral tussen de tiende en de vijfde kilometer was het afzien. Ik leek een trage dood te sterven. Op vier kilometer van het einde hield ik me voor dat ik nog een achtervolging moest rijden. Dat gaf moed. Uiteindelijk hield ik aan de streep nog twee seconden voorsprong over. Ik won dit seizoen al vier keer, maar dit was de mooiste uiteraard. Ik sta als enige op de erelijst van een klassieker bij de beloften (lacht). Parijs-Tours is toch een monument. Lang nagenieten zit er niet in, want volgend weekend werk ik het BK op de weg af in mijn eigen thuishaven Lokeren. De druk om te presteren is nu weg, al neemt dat niet weg dat ik gemotiveerd bleef.”