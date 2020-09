Ruben Verheyen had zich geen mooier debuut kunnen dromen bij Hoogstraten: “Nu niet gaan zweven”

Kristof Gabriels

24 september 2020

12u28 0 Sport in de buurt Ruben Verheyen bewees gisteren op de openingsspeeldag meteen zijn waarde voor tweedenationaler Hoogstraten. De 23-jarige rechtsachter effende, uitgerekend op zijn verjaardag, het pad voor een 1-3-zege in en tegen Houtvenne.

Verheyen ontbrak afgelopen weekend in de vierde bekerronde tegen Dessel nog. “Dat was eerder uit voorzorg”, vertelt hij. “Als het echt moest, had ik misschien wel kunnen spelen, maar we hebben ervoor gekozen om geen risico’s te nemen met het oog op de match tegen Houtvenne. De competitie primeert tenslotte. Daarom was ik heel blij dat we in extremis nog een aantal andere jongens hebben kunnen recupereren, want na het weekend zag het er niet bepaald goed uit.”

Daar viel tegen Houtvenne nog weinig van te merken. “In het begin hadden we het nochtans best lastig, maar na de 0-1 hebben we de match in handen genomen. Bovendien kon de 0-2 op geen beter moment vallen op slag van rust. Na de aansluitingstreffer en de rode kaart voor Havermans kregen we het nog wel even moeilijk, maar gelukkig viel de 1-3 vrij snel. Vanaf dat moment was het over en out bij Houtvenne, waardoor we met tien man niet echt meer in de problemen zijn gekomen.”

Goed blok

Verheyen, die in het tussenseizoen overkwam van Vosselaar, brak halfweg de eerste helft de ban voor Hoogstraten. “Daar kan je op voorhand alleen maar van dromen. Al doet het me minstens evenveel plezier dat ons blok zo goed stond. Als verdediger is dat tenslotte mijn eerste taak. Bovendien zijn de drie punten het allerbelangrijkste. Anders was mijn treffer trouwens al een heel stuk minder waard geweest.”

De Rooikens nemen het zaterdagavond in hun eerste match voor eigen volk op tegen Wijgmaal. “We gaan er alles aan doen om de drie punten thuis te houden, maar het is niet omdat we in Houtvenne gewonnen hebben dat we ook dit weekend snel even gaan winnen. Dat wordt een totaal andere wedstrijd. Laat ons dus vooral de voetjes op de grond houden. Al heb ik daar weinig schrik voor. Onze groep is nuchter genoeg om niet te gaan zweven na één zege. Vanaf nu telt Houtvenne niet meer en beginnen we gewoon terug van nul.”