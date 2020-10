Ruben Vaes enthousiast over het nieuwe project van Vosselaar: “De jeugd moet de kans krijgen zich te integreren” Jef Tegenbos

12 oktober 2020

10u28 0 Sport in de buurt Ruben Vaes bereikte vorige zondag de kaap van 200 wedstrijden bij eersteprovincialer Vosselaar. Net voor de aanvang van de wedstrijd tegen Ternesse kreeg de middenvelder vanwege de club een poster met zijn afbeelding aangeboden. Winnen tegen Ternesse lukte niet. De formatie uit Wommelgem won met 2-5.

Ze zijn zeldzaam geworden, maar ze maken nog wel deel uit van de hedendaagse voetbalcultuur. De spelers die ervoor kiezen om zowat een volledige loopbaan bij één en dezelfde club af te werken. Ruben Vaes (27), aanvoerder dan Vosselaar, is zo’n speler.

“Ik ben aan mijn achtste seizoen in het eerste elftal begonnen”, zegt de laureaat. “In de loop van de week was het even onduidelijk of ik, omwille van een kuitblessure, zou kunnen spelen. Uiteindelijk is dat allemaal vlot verlopen en heb ik geen enkele hinder ondervonden.”

Een tweede overwinning zat er niet in. De aanvoerder gaf eerlijk toe dat Ternesse de zege verdiende, maar dat de cijfers overdreven waren. “Eerste provinciale is door de jaren heen uitgegroeid tot een stevig geheel, waarin goede spelers in sterke ploegen actief zijn. Dan is het, zoals bij ons vorige zondag, belangrijk om je momenten af te werken. Dat heeft Ternesse perfect gedaan.”

Project

Ruben Vaes maakte de voorbije jaren de hoogdagen van de club mee. Een opgang die Vosselaar tot in tweede amateurklasse bracht. Vorig seizoen besloot de club om sportief een stap terug te zetten. “Een beslissing die ik voluit steun”, zegt Vaes. “Vosselaar is aan een heel mooi project begonnen. Dat je dan als club een stap achteruit moet zetten, is helemaal niet erg. Omdat er zoveel mooie zaken voor in de plaats komen. We moeten eerlijk zijn dat het huidige tweede nationale voor ons een beetje te hoog gegrepen was.”

Jeugd

In het nieuwe project krijgt de jeugd een heel centrale plaats. Bedoeling is om op korte termijn met zoveel mogelijk jongeren, die rond de kerktoren wonen, aan de slag te gaan. “Daar gaan we rustig onze tijd voor nemen. De jeugd moet de kans krijgen zich te integreren. Daarom zijn de ambities evenredig. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje kan toe bijdragen.”