Ruben Dillen wint in Nederlandse Dordrecht: “Zege geeft me nieuwe moed” Erik Vandeweyer

12 oktober 2020

15u28 0 Sport in de buurt Het seizoen loopt stilaan op zijn laatste benen. Op de valreep heeft Ruben Dillen (23) nog een overwinning kunnen binnenhalen. De renner van Sportkring Wambeek was de sterkste in het Nederlandse Dordrecht. De winst is een opsteker en kan Dillen misschien overtuigen om zaterdag toch te starten op het Belgisch kampioenschap voor elite zonder contract in Lokeren.

In Nederland ging het om een race op een gesloten circuit. “In Dordrecht wordt er momenteel elk weekend gekoerst”, verschaft Ruben Dillen tekst en uitleg. “Van junioren tot elites zonder contract, iedereen is welkom. Er worden wel afzonderlijke regelmatigheidsklassementen opgemaakt. Het is een leuk gegeven in deze tijden. Voor veel renners is het toch nog altijd uitkijken, waar ze eens aan de slag kunnen.”

Dillen had het succes niet verwacht. “Vorige week was ik ziek geweest. Keelpijn en koorts. Meteen denkt iedereen dan aan het allerergste. Ik liet me meteen testen op corona, maar de uitslag was negatief. Mensen kijken dan raar op. De buitenwereld verwacht van zieken met dergelijke symptomen dat ze halfdood zijn, maar het is perfect mogelijk om vandaag de dag nog een gewone verkoudheid te hebben. Toch vind ik dat mensen geen risico’s mogen nemen. Ik werk als supervisor bij Engie. Als er op het werk mensen ziekteverschijnselen hebben, stuur ik hen ook meteen naar de dokter.”

Heropstanding

In de koers had Dillen aanvankelijk last van de naweeën van zijn ziekte. “De eerste ronden hield ik me koest. Veel zin om mee te draaien had ik niet en dat had niets met profiteren te maken. Gaandeweg kwam ik er helemaal door. In het begin zat ik in een kopgroep van tien, maar finaal bleven we met twee vooraan over. Ik wist dat er op zeshonderd meter van de finish een afdaling was, met wind op kop. Als ik als eerste kon aanzetten, ging niemand me nog remonteren. Dat scenario kwam ook uit. Deze overwinning geeft me nieuwe moed.”

Achterstand

Veel koersen heeft Dillen dit seizoen niet kunnen rijden. “Niet iedereen heeft na de heropstart dezelfde kansen gekregen om te koersen. Sommige jongens hadden de Ronde van Vlaams-Brabant in de benen. Zij konden vijf opeenvolgende dagen aan een intens tempo koersen. Ik merkte snel dat ik die ervaring niet had. Door het werk heb ik ook minder kunnen trainen. De goesting taande wat weg. De winst in Nederland heeft dat gecompenseerd. Het seizoen loopt ten einde. Er is zaterdag het BK en daarna volgen nog enkele kermiskoersen. Ik heb me een mountainbike aangeschaft en ben van plan om in de wintermaanden regelmatiger de velden in te duiken.”