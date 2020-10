Ruben Apers van Memorial Bjorg Lambrecht naar EK: “Het was goed om eens allemaal samen te zijn” Erik Vandeweyer

05 oktober 2020

09u55 0 Sport in de buurt Het zijn drukke tijden voor Ruben Apers. De Melselenaar was dit weekend aan de slag in de Memorial Bjorg Lambrecht. Daags nadien was hij al op weg naar Italië om daar deel te nemen aan het Europese kampioenschap op de piste. Na het EK heeft Apers één dag de tijd om zich voor te bereiden op Parijs-Tours.

Zaterdag beleefde Ruben Apers een emotionele dag in Knesselare. Als goede vriend kon hij niet ontbreken op de Memorial Bjorg Lambrecht. “Ik had die koers veel liever niet gereden. De GP Bjorg Lambrecht had gekund, maar geen Memorial. Anderzijds was het wel een passend eerbetoon en het was goed om eens allemaal samen te zijn. Het voorbije jaar kwam je wel eens deze of gene renner tegen, maar nooit zag je de hele vriendenkring bij elkaar. Het gaf een gevoel van samenhorigheid en dat was wel fijn.”

De juiste focus

Hoe moeilijk was het om in Knesselare geconcentreerd te koersen? Ruben Apers nuanceert. “Uiteraard dachten we vaak aan Bjorg, al was dat vooral voor en na de race. Tijdens de koers mochten we ook niet te vaak met onze gedachten elders zijn. We moesten de focus op de weg behouden. Vroeg in de koers werd ik al gewaar dat het moeilijk zou zijn om weg te geraken. Dat truitje van Lotto-Soudal werkte als een rode lap op een stier. Ik heb er dan maar een goede training van gemaakt met het oog op het Europees pistekampioenschap U23. Uiteindelijk kwam ik als dertiende over de meet, maar dat was voor één keer minder belangrijk.”

Locatie gezocht

Daags na de Memorial Bjorg Lambrecht vertrok Ruben Apers naar Italië om daar het EK op de piste af te werken. Lange tijd was het heel onzeker of dat kampioenschap wel zou doorgaan. Ruben Apers is opgelucht. “Normaal zou het EK doorgaan in het Italiaanse Forli. Dat kon niet omwille van corona. De UCI zocht lange tijd naar een andere locatie, maar dat werd niet onmiddellijk gevonden. Enkele weken geleden kwam men dan uit op Fiorenzuola. Uiteraard is iedereen blij dat we toch aan de slag kunnen gaan. Excuses zijn er niet. We hebben genoeg rustige weken achter de rug en we trainden normaal door.”

Ambities

Wat verwacht Ruben Apers van de Europese titelstrijd? “Donderdag neem ik deel aan de individuele achtervolging. Het is moeilijk om de kansen in te schatten. Ik weet dat ik in vorm ben, maar ik heb nauwelijks zicht op de concurrentie. De Deense hardrijdersschool zal wellicht present zijn. We rijden op een open buitenpiste en dat kan voor mij een voordeel zijn. De pure pistiers rijden volgens mij liever binnen. Stiekem hoop ik op een goed resultaat. Het kan net zo goed zijn dat ik negende of tiende word en toch degelijk heb gereden. Ik durf geen voorspellingen te maken. Op vrijdag is er dan de ploegenachtervolging. Daar ga ik aan de slag met Milan Fretin, Gerben Thijssen en Tuur Dens. Hetzelfde verhaal is van toepassing. De Denen zullen meespelen. Verder voorspellen is lastig. Ik vind wel dat we voor de top vijf moeten gaan.”

Parijs-Tours

Het EK is geenszins het einde van een drukke week. Ruben Apers blikt vooruit. “Op zaterdag keer ik terug naar huis en kan ik een nieuw truitje uitzoeken. Daags nadien is er immers al Parijs-Tours U23. Of het moeilijk is om over te schakelen van de piste naar de grintwegen in Frankrijk? Ik denk dat het wel zal meevallen. Op het EK rijden we op een betonnen baan. Tijdens de voorbereiding heb ik voldoende wegkoersen kunnen rijden. Ik denk daarbij aan de Zeeuwse Omloop van de Braakman.”