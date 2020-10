Roy Bultheel en Merelbeke gaan tegen Westhoek op zoek naar punten: “Ik heb er goed gevoel bij” Xavier De Naeyer

07 oktober 2020

Tweedenationaler Merelbeke verloor zaterdag voor meer dan tweeduizend toeschouwers met het kleinste verschil tegen Lokeren-Temse. Na een zware week en een twee op negen vindt Roy Bultheel (28) het tijd voor puntengewin.

Voetballen voor meer dan tweeduizend aanwezigen, dat overkomt niet elke voetballer in tweede nationale. Roy Bultheel en zijn ploegmaats maakten het zaterdagavond wel mee tijdens de 1-0-nederlaag in het Daknamstadion van Lokeren-Temse. “Ik speelde nog nooit voor zoveel volk”, blikt de aanvoerder terug. “Zelfs al zat het stadion niet vol, het blijft een unieke belevenis. Het is jammer dat we niets konden rapen, maar tegen Lokeren-Temse verliezen is ook geen schande. Tot het doelpunt gaven we erg weinig weg en waren we zelf twee keer dicht bij een doelpunt. Vanaf de 1-0 moesten we ruimte weggeven om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Als je ziet wie Lokeren allemaal van de bank kan inbrengen, dan besef je hoeveel kwaliteit daar rondloopt. We mogen zeker niet ontevreden zijn over onze prestatie”, aldus de Vrasenaar.

Doelpunten zullen volgen

Na twee draws tegen Olsa Brakel en Merelbeke betekent de nederlaag op Daknam dat de Oost-Vlamingen met twee op negen achterblijven. Zondag krijgt Merelbeke op de Moerkensheide het bezoek van Westhoek, waar het vorig seizoen in de enige onderlinge confrontatie nog met 1-2 tegen won. “Het was een hele zware week. We trainden twaalf dagen niet samen door coronaperikelen en moesten ineens drie matchen op zeven dagen spelen. Fysiek was dat niet te onderschatten, zeker als je niet de grootste kern hebt. Tegen Olsa Brakel konden we winnen, bij Wetteren pakten we een onverdiend punt en op Lokeren deden we goed mee.”

“Tegen Westhoek, Zwevezele en Gullegem moeten we nu iets rapen”, gaat Bultheel voort. “Westhoek speelt met nagenoeg dezelfde ploeg als vorig jaar, maar voor voorspellingen is het voorlopig nog te vroeg. Het is een voordeel dat we deze week geen midweekmatch hebben en ons een volledige week kunnen voorbereiden. Als we winnen, ziet het er met een vijf op twaalf ineens positief uit. Ik heb er een goed gevoel bij, want we slikken minder goals dan vorig seizoen. Alleen offensief stokt het nog bij de afwerking, maar ik ben overtuigd dat de doelpunten wel zullen komen.”