Rory Hegelmeers en Rapid Leest geteisterd door blessuregolf en onzekerheid: “Mogelijk pas zaterdag uitsluitsel of match ‘s avonds doorgaat” Kevin De Munter

01 oktober 2020

Bij Rapid Leest hadden ze zich hun terugkeer naar eerste provinciale ongetwijfeld anders voorgesteld. Met een op negen vallen de resultaten sowieso tegen, maar dat hoeft ook niet helemaal te verbazen. Trainer Rory Hegelmeers moet al sinds de start puzzelen en miste steevast zeven tot negen potentiële basispionnen, vooral in het aanvallend compartiment. En laat dat nu net te zone zijn waarin Rapid, letterlijk, te kort schoot de voorbije weken.

“Eerst en vooral wil ik een pluim geven aan mijn defensie en doelman”, aldus de coach. “De organisatie staat op punt en we geven heel weinig weg achteraan. Alleen hebben we momenteel de pech dat elk foutje wordt afgestraft. De openingsmatch tegen Vosselaar verloren we bijvoorbeeld met 3-0 zonder dat de thuisploeg een uitgespeelde kans bij mekaar voetbalde.”

“Schiet ik dan op mijn voorhoede? In geen geval. Qua werklust en wil kan ik mijn groep helemaal niets verwijten. Alleen ontbreekt het ons gewoon aan kwaliteit in de zone van de waarheid. Met Sababti, Mertens, Amazou, Erciyas, Cools, Meeus en Peleman mis ik heel veel scorend vermogen. We misten de voorbije weken te veel opgelegde kansen die er eigenlijk altijd in moesten, doorgaans drie à vier per match. Dat is te veel.”

“Als die jongens binnen een paar weken terugkeren, zien we hopelijk ook het echte Rapid Leest dat we voor ogen hadden. Nu spelen we een soort reactievoetbal waarmee we vorig seizoen vaak zelf geconfronteerd werden. Dat is helemaal mijn stijl niet, want ik wil vooral dat we vanuit de combinatie tot kansen komen, maar het is nu uit pure noodzaak.”

Zes puntenmatch

“Maar het is wat het is en we moeten ook gewoon punten proberen pakken om onderaan weg te komen. De match tegen Zoersel mag je dus inderdaad beschouwen als een zes puntenmatch. Alleen is het nog maar de vraag of we hoegenaamd kunnen spelen. Zowel bij Zoersel als Bornem, onze tegenstander van volgende week, zit men in quarantaine. Wanneer er duidelijkheid is? In het geval van Zoersel weten we mogelijk pas zaterdag in de loop van de dag of we ‘s avonds aan de bak moeten. Dat is toch te gek voor woorden?”

“De extra rust zou enkele jongens de kans geven om te herstellen, maar anderzijds dreigt de kalender overvol te geraken. En dan is het nog maar de vraag hoe ze die snelle opeenvolging van wedstrijden zullen verteren. We hopen dat er gevoetbald wordt, maar houden met elk scenario rekening.”