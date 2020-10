Ronny Faes heeft nieuwe uitdagingen bij Tienen: “Basketseizoen valt moeilijk in te schatten” Erik Vandeweyer

08 oktober 2020

10u12 0 Sport in de buurt Tienen is goed begonnen aan het seizoen. De derby tegen Landen werd met 86-76 gewonnen. Zondag volgt er een verplaatsing naar Miners Beringen. Vorig seizoen eindigde de ploeg op de tweede plaats in tweede landelijke. Die knappe prestatie als nieuwkomer in de reeks schept nu verwachtingen die men probeert in te lossen.

Coach Ronny Faes beseft dat hij voor een mooie uitdaging staat met zijn team. “Het is niet eenvoudig om onze ambities te formuleren. Natuurlijk willen we zo vaak mogelijk winnen. Dit basketseizoen valt echter door allerlei omstandigheden moeilijk in te schatten. In normale tijden zie ik tijdens de voorbereiding al een pak ploegen uit de reeks aan het werk. Door de coronaperikelen was dat nu bijna niet mogelijk. Zoals wij niet hebben kunnen scouten, werden wij ook nauwelijks gescout. Vorig seizoen waren we de beste tweede in tweede landelijke. Dat had niemand verwacht. Nu stappen we echter in een nieuw verhaal. Ik heb de spelers dan ook gezegd dat we met een blanco blad beginnen. De top vijf halen wordt onze eerste doelstelling.”

Drie nieuwkomers

Tienen zag in het tussenseizoen Glenn Taverniers, Kjell Backeljauw en Jérôme Thienpondt op eigen vraag naar de B-kern overstappen. De drie vertrekkers werden passend vervangen. Ronny Faes verschaft tekst en uitleg bij de nieuwkomers. “Nick De L’ Or kwam over van Phantoms Boom. Na de laatste competitiematch hebben we snel met hem contact opgenomen en we kwamen vlug tot een overeenkomst. Hij wil bij ons een statement maken en opnieuw basketplezier beleven. Hij brengt veel energie op het terrein. Nick kan een keyspeler worden. Met Robbrecht Erven hadden we vorig jaar al contact. Ik ben blij dat hij de sprong naar landelijke heeft gezet. De degradatie van eerste naar tweede provinciale van Bertem heeft mogelijk ook meegespeeld. Jef Dilissen is het laatste nieuwe gezicht. Toen Jef bij ons kwam, was de situatie in Aarschot niet helemaal duidelijk. Hij is een maatje van Lucas Van Ruyseveldt. De grote troef van Jef is het feit dat hij op alle posities kan spelen. Inside of outside? Het maakt hem niet zo veel uit.”

Laat begonnen

Ronny Faes stelt dat de voorbereiding van zijn team met hindernissen verliep. “We zijn pas op 1 september met de trainingen kunnen beginnen. Dat is een maand later dan gebruikelijk. Een aantal spelers moest getest worden op corona. Al die testen vielen weliswaar negatief uit, maar het zorgde wel voor oponthoud in de planning. De inzet is er, de automatismen nog niet. Dat zag je al in de match tegen Landen, al zal het derbygevoel die dag zeker meegespeeld hebben. De komende weken kan Tienen enkel maar sterker voor de dag komen.”