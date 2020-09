Roeselare lijkt helemaal klaar voor competitiestart: “Tevreden over niveau dat we nu al halen” Maxime Petit

27 september 2020

12u37 0 Sport in de buurt Met een klinkende vriendschappelijke 3-0-zege tegen Menen heeft Roeselare nog maar eens bewezen klaar te zijn voor de competitiestart. De blauwhemden verloren in de hele oefencampagne maar één wedstrijd tegen Chaumont. Steven Vanmedegael is dan ook een tevreden coach.

“Klopt maar ik zal pas helemaal content zijn als we aan het eind van het seizoen ook de beslissende titelmatch winnen”, lacht hij. “We zijn gebrand op een nieuwe landstitel, zeker omdat we vorig jaar zo goed op dreef waren maar door corona de kans niet kregen om te tonen dat we de sterkste club waren. Maar ik kan nu zeker ook niet klagen over het niveau dat we al halen.”

Vanmedegael zag zijn nieuwe spelers meteen goed meedraaien bij zijn team. “Aan Stijn D’Hulst hebben we nooit getwijfeld omdat we weten dat we met zijn transfer een pak ervaring in huis haalden. D’Hulst is een echte leider geworden, zowel op als naast het veld. Die internationale ervaring heeft hem een stuk sterker gemaakt. Ook Michiel Ahyi heeft al fraaie dingen laten zien. We weten dat hij heel wat in zijn mars heeft maar voorlopig wordt hij nog wat afgeremd door fysieke kwaaltjes. De Nederlander moet zich duidelijk nog aanpassen aan het zware trainingsritme bij ons maar ik zie dat helemaal goedkomen. Ook middenman George Huhmann lost de verwachtingen al goed in. Hij zette al stappen voorwaarts maar hij heeft sowieso nog een enorme progressiemarge.”

Opvallend figuur bij Roeselare zaterdag tegen Menen was Mathijs Desmet. De aanvaller stak er zowel aanvallend, serverend als blokkerend met kop en schouders bovenuit. Zijn coach is niet verrast. “Hij oogst nu wat hij al weken zaaide op training”, weet Vanmedegael. “Desmet is hier nu al drie seizoenen en het is niet altijd gemakkelijk geweest voor hem. Het doet me dan ook enorm veel plezier dat hij zich in deze match tegen Menen kon tonen.”

De succesvolle oefencampagne van Roeselare ligt nu achter de rug. Zaterdag gaan de jongens van Vanmedegael op bezoek bij Gent. Meteen een belangrijke wedstrijd want als corona de competitie in een vroeg stadium zou beëindigen, dan wordt naar de klassering gekeken na zeven speeldagen. “Neen, hier ben ik geen voorstander van maar we moeten ons er naar schikken”, aldus Vanmedegael. “Ik hoop vooral dat we een volledige competitie kunnen afwerken al lijkt het bijna zeker dat er hier en daar misschien wel een match zal uitgesteld worden.”