Robin Hendrix en Simon Debognies testen op het BK 10km op de weg in Lokeren Remi Van Ophem

08 oktober 2020

14u29 0 Sport in de buurt De nationale kampioenschappen op de piste, ten minste degene die niet afgevoerd werden wegens de coronacrisis, zijn achter de rug. Na de annulatie van de Ekiden staat echter nog één BK op het programma, met name de 10km op de weg. Die gaat zondag door in Lokeren en Olympic Essenbeek Halle heeft daarvoor zowat zijn beste atleten ingeschreven.

Van die toppers staat Isaac Kimeli uiteraard helemaal bovenaan, al was het maar omdat hij al gekwalificeerd is voor de Olympische Spelen in Tokio. Door het verlaten van die Spelen met één jaar leek hij wat minder gemotiveerd om uit te blinken en moest hij bijvoorbeeld het onderspit delven voor Ismael Debjani op 1.500m.

Robin Hendrix leek eveneens wat moeite te hebben met het verplaatsen van de Spelen. “Op de 5.000m had ik gerekend op een verbetering van mijn besttijd van 13.19.50, maar op de Nacht kreeg ik te weinig hulp en strandde op 13.25.52. Enkele dagen eerder had ik in Vilvoorde nochtans mijn PR op de 3.000m op 7.54.69 gebracht”, somde de man uit Kapelle-op-den-Bos op.

Simon Debognies na twee jaar

Toch wordt dit BK 10km op de weg vooral een waardemeter voor Simon Debognies. “In feite legt dit BK de link tussen zomer- en winterseizoen”, legde de 24-jarige atleet uit. “Zelf heb ik de voorbije twee jaar last gehad van blessures en stond daarenboven mijn opleiding bij Defensie op het programma. Daardoor miste ik opvallende resultaten. Gelukkig wist ik alsnog mijn besttijd op de 5.000m naar 13.36.68 scherper te stellen in Göteborg.”

Simon Debognies weet zelf niet goed wat te verwachten in Lokeren. “De afstand is wat langer dan wat ik gewoon ben, maar in deze periode start je best in elke wedstrijd die doorgaat. Later wil ik vooral scoren in de indoorzalen. Ik droom zelfs van een tijd onder de 7.50 op de 3.000m”, zei de man, die zowel op het EK junioren in 2015 als op het EK beloften in 2017 zilver veroverde op de 5.000m.

Bij de vrouwen heeft OEH eveneens podiumkansen met Lisa Rooms en Lindsey De Grande, ook al zijn die vooral op hun best op iets kortere afstanden. Zij moeten het onder meer opnemen tegen marathonloopsters Nina Lauwaert, Hanna Vandenbussche en Hanne Verbruggen, maar ook tegen triatlete Alexandra Tondeur.