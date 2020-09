Robby Ndefe knalt promovendus KVK Ninove naar de leiding: “We zullen hard moeten blijven werken” Kristophe Thijs

27 september 2020

15u45 0 Sport in de buurt Promovendus KVK Ninove prijkt na twee speeldagen aan de leiding in tweede nationale A. Na de winst van afgelopen woensdag op Zwevezele wonnen de groenhemden aan De Kloppers opnieuw met het kleinste verschil. De aalvlugge flankaanvaller Robby Ndefe kroonde zich met een knal vanop afstand tot matchwinnaar. “Niet slecht voor iemand die niet al te vaak scoort”, lacht de Angolees-Nederlandse voormalige profvoetballer.

De troepen van coach Alan Haydock hadden duidelijk vertrouwen getankt afgelopen week in Zwevezele. Ze grepen de bezoekers uit Gullegem meteen bij de keel, maar tot scoren kwam de thuisploeg voor de rust niet. “We speelden eigenlijk een goede eerste helft, voetbalden wel wat kansen bij elkaar, maar de goal wou maar niet vallen”, legt Ndefe uit.

Matchwinnaar

Na de rust veranderde het spelbeeld niet. “Op het uur kreeg ik van Oli (Romero, red.) de bal op links aangespeeld. Ik twijfelde om buitenom mijn tegenstander te gaan, maar dribbelde naar binnen en trapte met succes op doel. Het bleek achteraf het beslissende doelpunt te zijn en dat is best wel prettig. Het is één van de eerste keren dat ik me tot matchwinnaar weet te kronen”, aldus Ndefe.

Dankzij de zes op zes klimt Ninove naar de leiding van het klassement. De promovendus heeft duidelijk zijn start niet gemist in tweede nationale. “Onverhoopt misschien, maar we kennen heel goed onze krachten. We moeten met deze ploeg van niemand bang zijn, maar beseffen tegelijkertijd dat het in deze reeks elke wedstrijd opnieuw hard werken zal zijn. Je krijgt op dit niveau geen enkel punt cadeau. Een zorgeloos seizoen is ons eerste doel, maar als het lukt om ons in de linkerkolom te nestelen, dan is dat mooi meegenomen.”

Met de verplaatsing naar Menen krijgt Ninove volgende week opnieuw een haalbare kaart voorgeschoteld, al zal dat mogelijk zonder kapitein Bellon moeten gebeuren, want hij stapte met een hamstringblessure al vroeg van het veld. “Maar ook in Menen zullen we de punten niet cadeau krijgen. Of ik ook daar wil scoren? Het is in ieder geval mijn persoonlijke doelstelling om dit seizoen wat meer de netten te doen trillen. Ik denk dat dit vanop mijn positie ook een must is. Nog meer assists geven, maar ook wat meer scoren”, besluit de flankaanvaller, die in 2016 bij het Nederlandse RKC als prof debuteerde.