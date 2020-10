Robbe Vandevoorde en Wolvertem-Merchtem voor tweede thuismatch: “Constant presteren is de boodschap in deze reeks” Adriaan Schepers

01 oktober 2020

07u54 0 Sport in de buurt Na de verdiende en vooral deugddoende zege op het veld van Rhodienne, speelt HO Wolvertem-Merchtem dit weekend in derde nationale A gastheer voor het West-Vlaamse Oostkamp. Middenvelder Robbe Vandevoorde hoopt op een nieuwe driepunter om zo van een geslaagde start te kunnen spreken.

Er lijkt een rode draad te lopen doorheen de eerste drie matchen van Wolvertem-Merchtem want telkens speelt het tegen een nieuwkomer in de reeks. Al is dat bij Oostkamp relatief zo blijkt: “Oostkamp zat twee jaar geleden nog in onze reeks maar degradeerde toen. Afgelopen seizoen werden ze kampioen waardoor we ze terug treffen. Een moeilijke tegenstander, dat herinner ik me nog goed van twee jaar terug. Het is een ploeg met veel loopvermogen, kracht en ervaring. Van ons wordt gezegd dat wij een jonge ploeg zijn maar ik vind dat we dat van ons af moeten schudden. Uiteindelijk zijn er al heel wat spelers van begin twintig jaar die in totaal al meer dan 150 matchen in nationale hebben gespeeld. Zelf word ik 23 jaar en is dit mijn vijfde seizoen in de A-kern. We zijn dus ervaren genoeg alleen moeten we dat soms wat meer in de praktijk brengen.”

“Tegen Rhodienne lukte dat vrij goed, tegen Hamme niet. De match op Rhodienne heeft ons vertrouwen alleszins een boost gegeven. Zelfs met een man minder kwamen we daar niet echt in de problemen. Positief was ook dat er een speler eens meer dan één keer kon scoren in één match, iets wat niet vaak voorkomt. Bryan De Keyser deed al veel vertrouwen op in de voorbereiding en dat zal nu alleen maar zijn toegenomen. Daar kunnen we als club alleen maar blij mee zijn.”

Start

Wat verwacht Vandevoorde van het huidige seizoen?: “Iedereen zal weer van iedereen kunnen winnen. Dat er na amper twee speeldagen al geen enkele ploeg nog het maximum heeft, zegt wat mij betreft al veel. Als wij voltallig zijn, denk ik dat wij een rustig seizoen kunnen draaien. Geen makkelijk, want dat bestaat niet in deze reeks. Belangrijk daarin wordt onze start. De voorbije jaren was die telkens minder. Om dan nadien ineens tien matchen niet meer te verliezen. Kortom, constant presteren is dan ook de boodschap. En er niet alleen staan op de momenten dat het moet. Lukt dat, dan gaan wij een rustig seizoen tegemoet en geen moeilijk seizoen.”