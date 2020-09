Robbe Vandervondelen gaat met Tempo Overijse op zoek naar eerste driepunter: “De groep wil duidelijk reageren” DRIES CHARLIER

24 september 2020

13u21 0 Sport in de buurt Nieuwkomer Robbe Vandervondelen stond in de eerste competitiewedstrijd van derdenationaler Tempo Overijse tegen Svelta Melsele (2-2) meteen negentig minuten tussen de lijnen. De 24-jarige verdediger is zeer te spreken over zijn nieuwe club.

“Mijn eerste weken in Overijse verliepen uitstekend”, zegt Robbe Vandervondelen. “Ik voelde me meteen goed in de groep. Zelfs met zo’n vreemde voorbereiding ben ik er zeker van dat we als groep naar elkaar zijn toegegroeid en voor elkaar willen knokken op het veld. Ik kreeg veel vertrouwen van de trainersstaf en het bestuur.”

“Het bestuur is wel echt goed georganiseerd en het leeft goed naast het veld. Bij mijn ex-ploegen was er vaak onenigheid en dat merkte je dan ook. Als groep staan we zeer sterk. Met een relatief jonge groep hebben we toch al vaak laten zien dat we volwassen kunnen spelen en tot de laatste minuut ervoor blijven werken. Afgelopen weekend kwamen we tweemaal van een achterstand terug en verdienden we die wedstrijd altijd te winnen.”

Stevig getraind

“Dat we slecht één punt pakten, zindert toch nog na. Je wil de competitie altijd starten met drie punten. Zeker na zo’n lange voorbereiding ben je extra gebeten om erin te vliegen en te winnen. Wanneer je dan niet beloond wordt voor het harde werk, is dat zuur. Ik merkte deze week wel al op dat er zeer stevig werd getraind. De groep wil dus duidelijk reageren om dit weekend de drie punten wel te pakken.”

Overijse trekt zaterdag naar Torhout KM. “Ik heb nog nooit in de West- en Oost-Vlaamse reeks gevoetbald, dus ik kan het moeilijk inschatten. Ik vernam dat het sterke tegenstanders zijn die zeer fysiek spelen. We gaan ons zeker niet mogen terugtrekken in de duels.”

Uitgaan van eigen sterkte

“Ik pas me niet graag aan omwille van de tegenstander. In de eerste plaats moeten we altijd uitgaan van onze eigen sterkte en moeten we het spel maken zoals afgelopen weekend. We hebben voetballend en kwalitatief een ploeg die dit zeker kan.”

“Torhout won weliswaar met 1-4 van Sint-Niklaas, maar ik zag dat die laatste met een jonge ploeg speelde. Ik ben dus niet zeker of dat resultaat een maatstaf is. Het is wel de competitie gestart met drie punten en thuis gaat het die reeks zeker willen verderzetten. Het is aan ons om daardoor zeker niet afgeschrikt te zijn en vanuit een goede organisatie te spelen.”