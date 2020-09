Robbe Van Steenkiste (Sp.Petegem): “Trainer Bert Dhont pakt het totaal anders aan dan Wim Van Acker” Hans Fruyt

24 september 2020

17u10 0 Sport in de buurt Eerste thuismatch van het seizoen voor Sparta Petegem. SK Zwevezele komt op bezoek. De West-Vlamingen, vorige zondag door City Pirates Merksem uit de Croky Cup gewipt, lieten zich woensdagavond in eigen huis door nieuwkomer Ninove verrassen. Terwijl de Spartanen glunderen na de 0-2-zege bij Westhoek.

Robbe Van Steenkiste lijkt de vaste linkerflankverdediger van trainer Bert Dhont te worden. “In twee oefenmatchen speelde ik op positie vijf, vorige zondag uit bij Westhoek eveneens”, reageert Van Steenkiste. “Met een opdracht als linksachter kan ik best vrede nemen. Zowel op het middenveld als centraal achterin is de concurrentie in onze kern heel groot. Voor de aftrap van de match in Ieper vroeg trainer Dhont mij van de eerste tot de laatste seconde geconcentreerd te zijn. Omdat ik soms nonchalant durf acteren. Ik denk dat ik deed wat hij vroeg en mij niet op foutjes liet betrappen. Omdat Westhoek over enkele snelle flanken beschikt, kreeg ik de voorkeur op Arne Vandecasteele. En omdat ik in situaties één-op-één goed mijn streng trek. Denk dat de thuisploeg in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk was. ‘Bossie’, onze doelman, moest op een schot vanop afstand één keer ingrijpen. Na de rust hielden we onze 0-2-voorsprong rustig vast.”

Waardoor Sparta met een clean sheet naar huis terugkeerde. Zondag staat Van Steenkiste wellicht oog in oog met Klaas De Rock, de gewezen aanvaller van Oudenaarde en Aalst. Over de kwaliteiten van de Asperling zal trainer Bert Dhont hem de nodige informatie bezorgen. “Onze trainer laat niets aan het toeval over”, gaat Van Steenkiste voort. “Hij toont bijzonder veel drive. Zijn aanpak is helemaal anders dan die van Wim Van Acker. Ik denk trouwens dat we een betere ploeg hebben dan vorig seizoen. Laat ons hopen dat we dit kunnen bewijzen.”

Waasland-Beveren

Onder meer in de vijfde ronde van de Beker van België. Zaterdag 10 oktober trekt Sparta naar Waasland-Beveren, met drie op achttien voorlaatste in 1A. “In een bekercompetitie kan alles, elk jaar zijn er verrassingen, waarom zouden wij daar niet kunnen voor zorgen?”, droomt Van Steenkiste luidop. De Freethiel kent een precedent. Twee jaar geleden stuntte Mandel United door er in de zestiende finales met 1-2 te winnen.