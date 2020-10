Robbe Dekiere (FC Gullegem) looft mentaliteit van komende derbytegenstander: “Met dit Harelbeke heb je nooit gedaan” Piet Balcaen

08 oktober 2020

07u02 0 Sport in de buurt FC Gullegem kon in zijn eerste drie competitiematchen geen enkel punt pakken. De 0 op 9 van Gullegem staat in schril contrast met de 7 op 9 van komend tegenstander KRC Harelbeke, de huidige ploeg van ex-Gullegemspelers Ferenc Soenens, Idris Zmimer, Enzo Vandekerckhove en Indy Vancraeyveldt.

“Gezien de aanwezigheid van enkele ex-Gullegemspelers bij Harelbeke, verwacht ik mij zaterdagavond aan een heel gemotiveerde tegenstander”, zegt Robbe Dekiere. “Bovendien putte Harelbeke ongetwijfeld veel vertrouwen uit de eerste drie competitiematchen. Vertrouwen dat wij momenteel missen. Geheel logisch want we pakten in onze eerste drie matchen tegen weliswaar toppers uit de reeks (Ninove, Oudenaarde en Petegem, red.), geen enkel punt. Van een Gullegem in topvorm mag verwacht worden dat zij ook die ploegen het vuur aan de schenen kan leggen. Dat was, op de openingsmatch in Ninove na, niet het geval. In onze eerste drie matchen vonden we bovendien ook geen enkele keer de weg naar doel. We hebben al leukere tijden beleefd op de Poezelhoek. Maar dat goede gevoel kan snel terugkeren. Een doelpunt, een punt en/of zege kan voor een déclic zorgen”, vervolgt Dekiere die twee seizoenen geleden goed was voor 16 treffers en ook vorig seizoen met 10 potten in de dubbele cijfers landde.

Kwartet

“Ik focus me niet op doelpunten. Evenmin op de 0 op 9. We kunnen het voetbal op enkele maanden tijd niet zijn verleerd. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het goed komt met deze groep. Een kwestie van tijd. De sportieve laagconjunctuur kan snel omslaan. Misschien zaterdag al tegen Harelbeke. Het wordt dan een blij weerzien met het viertal ex-ploegmaats. We kennen de kwaliteiten van deze spelers. Maar Harelbeke is veel meer dan het kwartet ex-Gullegemspelers. Ik vergelijk hun ploeg eigenlijk met die van ons. Net als Gullegem moet ook Harelbeke het hebben van het collectief en zijn mentaliteit. Dat bewezen ze de voorbije drie matchen nog toen ze telkens een achterstand ongedaan maakten. Met dit Harelbeke heb je nooit gedaan”, vervolgt de Bavikhovenaar die gezien zijn afkomst mogelijks al interesse losweekte bij Harelbeke? “Nogal wat familie van mij woont in de nabije omgeving van Harelbeke. Maar interesse van Harelbeke was er tot nog toe nog niet. Althans niet officieel”, besluit Dekiere geheimzinnig.