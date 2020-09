Rob Van Der Wilt (Merelbeke) in de basis bij 0-0 tegen Olsa: “Zondag even veel minuten gespeeld als volledige voorbereiding”

Xavier De Naeyer

27 september 2020

22u51 0 Sport in de buurt KFC Merelbeke begon de competitie met een 0-0-gelijkspel tegen Olsa Brakel. Rob Van Der Wilt bedankte voor zijn basisplaats met een degelijke prestatie en kijkt al uit naar de klepper tegen Wetteren.

De naam van Rob Van Der Wilt in de basiself was een verrassing van coach Davy De Schryver. “Ik had het zelf ook niet echt verwacht”, geeft de sterke middenvelder toe. “Ik was niet echt fit tijdens de voorbereiding en kwam amper in actie tijdens de oefenmatchen. Meer dan één volle helft en twee invalbeurten van ongeveer twintig minuutjes stond ik niet op het veld. Toen ik net begon mee te trainen viel alles stil door die toestanden met corona. Dan heb ik individueel hard gewerkt met de physical coach, maar dat is niet te vergelijken met zo'n competitiewedstrijd. Na bijna tachtig minuten vroeg ik mijn vervanging, want ik voelde dat de spieren stilaan op waren en dat ik het niet kon belopen. Tegen Olsa speelde ik al bijna even veel minuten als in alle oefenwedstrijden samen. Daar ben ik al tevreden over.”

Juiste uitslag

Als buffer voor de verdediging hield Van Der Wilt zijn team aan een clean sheet. Aan de 0-0 hangt een dubbel gevoel. “Enerzijds zijn we blij met onze prestatie. De voorbije weken trainden en speelden we weinig, dus konden we ons niet ideaal voorbereiden. Bovendien was het al lang geleden dat we de nul hielden. Anderzijds blijven we achter met het gevoel dat we hadden kunnen winnen, al zal dat bij Olsa Brakel ook wel het geval zijn. We hebben allebei een paar honderd procent kansen gekregen. Dan is een gelijkspel wellicht de juiste uitslag.”

Herinneringen

De wedstrijd van woensdag zal ook voor Van Der Wilt een speciale gelegenheid zijn. Hij speelde ooit één seizoen bij Wetteren en staat bovendien oog in oog met een handvol ex-ploegmaats, waaronder voormalige collega-middenvelders Kevin en Alexander Elaut. “Vier van mijn zeven seizoenen in een eerste elftal speelde ik samen met Kevin. We zijn goede vrienden en beleefden hele mooie momenten die we niet zullen vergeten. Die herinneringen zullen we negentig minuten lang opzij zetten om voor de zege te gaan.”