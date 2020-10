Ritchie De Laet ziet Antwerp 10 op 12 pakken: “Laten zien dat we écht wel kunnen voetballen” Michael Vergauwen

04 oktober 2020

09u17 0 Sport in de buurt Antwerp dat vier keer scoort? Dat was al van 8 december 2019 geleden, toen 0-4 tegen Waasland-Beveren. Om maar te zeggen dat het heus niet zo vaak gebeurt dat de Great Old zo vlot de weg vindt. ‘t Is de weg die Antwerp onder Leko wat vaker wil inslaan. Tot vreugde van alles en iedereen, dus ook van Ritchie De Laet. “’t Was plezant om eens op voorsprong te komen.”

Vier keer op rij was Antwerp op achtervolgen aangewezen, vrijdag scoorde het eindelijk nog eens zelf eerst. Tot drie keer toe. En waar de openingstreffer nog een lucky shot was - Bushiri devieerde hoogst ongelukkig in eigen doel - mochten de daaropvolgende treffers er wél best zijn. Met grote dank aan Man van de Match Koji Miyoshi.

“Ik ben blij met de overwinning, maar ook blij dat Koji zichzelf toonde en vooral ben ik blij om eens te starten met een voorsprong in plaats van achter komen”, vertelde De Laet. “Ook de manier waarop was top. Goeie voetbal van achteruit, via Jean (Butez, red.), de verdediging, het middenveld en de aanval. We vonden goed de ruimtes, leunden na de 3-0 automatisch wat naar achter, maar wisten ook dat KV Mechelen niets meer te verliezen had en zou gaan aanvallen. Ze hebben het ons zeker nog moeilijk gemaakt, maar na de 4-1 was het game over.”

Gameplan

Die eerste helft kon niet meer contrasteren dan die op Kortrijk een week eerder. Dat zag ook De Laet. “Klopt, maar, en dat is geen excuus, daar speelde ook de wind en het slechte weer mee, dat was echt niet makkelijk. Bovendien hadden we ginds een heel ander gameplan als tegen Mechelen. We wilden weer voetballen, vonden de looplijnen goed, de laatste pass was er en de afwerking ook. We hebben laten zien dat we écht wel kunnen voetballen en aanvallend gevaarlijk kunnen zijn, daar waar we in de eerste helft tegen Kortrijk en ook tegen Eupen nog teruggrepen naar het voetbal van vorig jaar.”

Een kans

Toch was vrijdag niet helemaal een topdag. De Laet wou namelijk súpergraag Antwerp zien uitkomen tegen Leicester in de Europa League. Helaas, het werd Tottenham. “Ach, het maakt niet uit wie we krijgen, dit gaat een hele ervaring worden voor onze groep. Mooi met een topper als Tottenham erbij, ook de andere twee gaan we zeker niet mogen onderschatten. Maar misschien is er toch wel een kans voor ons in deze groep”, klinkt het strijdvaardig.