Rik Foulon ziet evolutie bij Kortrijkse spits: “Gueye zet stappen vooruit” Eddy Soetaert

08 oktober 2020

17u49 0 Sport in de buurt Pape Habib Gueye speelde dinsdag een degelijke oefenpartij met KV Kortrijk tegen RWDM. Vandaag is de jonge Senegalees er ook bij in de wedstrijd tegen Club NXT. “Hij speelde eerder ook op eigen verzoek twee wedstrijden met de beloften en je ziet hem telkens stappen vooruit zetten”, prijst sportief manager Rik Foulon.

Gueye is er nog altijd maar 21 maar had een gunstige reputatie in Noorwegen. Vorig seizoen, dat daar eindigde in november, scoorde hij in 29 wedstrijden in de OBOS ligaen, de hoogste reeks, 13 goals. Het was pas op de slotdag van de wintermercato dat KV Kortrijk hem kon losweken. Gueye kreeg bij KVK een contract tot juni 2024.

Zijn eerste invalbeurten waren positief. Hij scoorde meteen op KV Oostende. Dit seizoen was het allemaal veel minder. Gueye kreeg nog maar honderd minuten en maakte bovendien een slechte beurt tijdens de wedstrijd tegen Eupen waarin de hele ploeg trouwens ondermaats was.

“Pape speelde in Noorwegen zijn laatste volledige wedstrijd in november 2019. Da’s bijna een vol jaar geleden. Hij kwam vorige maand zelf vragen om met de beloften te mogen uitkomen om wedstrijdritme op te doen. Twee keer speelde hij de volledige wedstrijd, zo ook vorige dinsdag tegen RWDM. Ik zie hem steeds beter worden,” aldus Rik Foulon.

De komende weken - zonder de geschorste Selemani - zal Gueye allicht zijn kans krijgen. Al is er concurrentie op komst. KVK heeft bij het Marokkaanse FUS Rabat de ook al jonge Muhammed Badamosi weggehaald, al zal die toch even moeten wennen aan het Europese voetbal.

“Badamosi is met zijn 1m91 groot en toch vrij snel. Het is een typische targetspits met een profiel voor het Belgisch voetbal”, zegt Foulon die de speler al enige tijd op de radar had. Normaal moest hij deze week met de U21 van Gambia in Portugal spelen, maar door visumproblemen ging dat niet door. “Het voordeel is dat hij daardoor sneller zijn documenten kon klaarmaken om naar hier te komen. Allerlei papieren, medische attesten, werkvergunning, alles is inmiddels in orde zodat hij nu zijn visum kan aanvragen. We hopen hem begin volgende week bij ons te hebben. Dan zien we hoe snel hij zich kan aanpassen, maar het is een speler waar wij alle vertrouwen in hebben,” aldus de sportief manager.