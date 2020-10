Rex wint GP Vanhevel in Ichtegem, Lothar Verhulst vijfde: “Ik was verkleumd en zat op mijn tandvlees” Hans Fruyt

04 oktober 2020

Het werd het weekeinde van het Wallonie-Bruxelles Development Team. Nadat Tom Paquot zaterdag in Berlare de Memorial Fred De Bruyne won was z’n ploegmaat Laurenz Rex zondag in Ichtegem aan het feest. In een sprint met een kleine kopgroep was hij sneller dan Rune Herregodts en Lars Daniels.

Na ongeveer anderhalf uur viel de Grote Prijs Jules Vanhevel in Ichtegem in een beslissende plooi. Acht renners kozen het hazenpad. Onder hen duo’s van Lotto-Soudal U23 (Sébastien Grignard en Ward Vanhoof) en Home Solution-Soenens (Rune Herregodts en Lothar Verhulst). Verder ook de Albanese kampioen Ylber Sefa (winnaar bergprijs), Lars Daniels, Jens Bouts en Laurenz Rex. In de finale, in de regen, kwamen er tegenprikken van Jérôme Baugnies, nadien van acht man, heel even ook van Aaron Vervaeke en eveneens van Oliver Robinson. Tevergeefs. De acht vluchters bleven buiten schot. Gianni Marchand, zaterdag tweede in Berlare, probeerde nog naar de spits te snellen, maar dat lukte niet.

In de slotronde ging Lothar Verhulst zijn kans. De Ledegemnaar raakte niet ver. “Want er zat niet veel meer op”, zuchtte Verhulst. “Door de regenval de laatste ronde raakte ik eigenlijk helemaal verkleumd. In dienst van ploegmaat Rune Herregodts probeerde ik nog iets, maar ik zat op mijn tandvlees.”

In de sprint legde Herregodts de duimen voor Rex. De Lokeraar, student geneeskunde, wordt volgend jaar prof bij Sport Vlaanderen-Baloise. Begin dit jaar maakte hij in Calpe reeds de stage van de Vlaamse opleidingsploeg mee. “Ik zat in de eindsprint dicht tegen krampen”, beweerde Herregodts. “Toen ik op kop zat voelde ik Rex komen, maar ik durfde de deur niet dichtgooien. Ik ben, in mijn eerste interclub van dit jaar, liever een sportieve tweede.”

Lothar Verhulst bolde als vijfde over de streep. Hij was van plan te kappen met koersen indien hij eind dit jaar geen profcontract kon versieren. Het zit er niet in dat hij over enkele weken de overstap kan maken. “Mijn doel om prof te worden is niet gelukt”, besloot Verhulst. “Ik heb dit jaar amper kunnen koersen. Als vierdejaarsbelofte kwam de coronapandemie bijzonder ongelegen. Toch blijf ik volgend jaar in het amateurpeloton. Bij Home Solution-Soenens tekende ik bij.”