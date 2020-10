Revelatie Nijlen is maximum kwijt na nederlaag tegen mede-promovendus Berlaar-Heikant (3-4): “Thuis vier tegengoals incasseren is onaanvaardbaar” Kevin De Munter

11 oktober 2020

13u46 0 Sport in de buurt KFC Nijlen begon als leider en met het maximum van de punten aan het duel met mede-promovendus Berlaar-Heikant, maar na de 3-4 nederlaag moeten de troepen van Kenny Thompson die leiderspositie nu delen. De bezoekers blijven als enige club ongeslagen in derde amateurklasse B.

Berlaar-Heikant kende een droomstart. Kamiel Van Hoogten strafte al vroeg een slechte terugspeelbal genadeloos af en El Hadj kopte een corner van Himi staalhard voorbij Ledent, 0-2 na nog geen tien minuten spelen. Maar Nijlen reageerde en nam het spel resoluut in handen. Een sterk spelende Nesen zorgde enig mooi voor de aansluitingstreffer op het kwartier en enkele minuten later hingen de bordjes alweer gelijk na een vrije trap in de verste bovenhoek van Vanderheyden. Nijlen kende nog pech wanneer Nesen gelesseerd uit viel, maar het bleef 2-2 tot aan de rust.

En ook niet voor lang erna, want meteen na de herneming zetten de bezoekers een knappe aanval op en Van Hoogten liep zijn tweede van de avond makkelijk in doel. Berlaar-Heikant liet daarop na de match helemaal dood te doen en Verstraeten maakte er 3-3 van. Maar de bezoekers klommen nog een derde keer op voorsprong nadat een vrije trap van Himi bleef hangen en El Hadj voor 3-4 tekende. Ook daarna kon het nog alle kanten op, zo trof Bruyninckx nog de paal voor Nijlen, maar Berlaar-Heikant trok aan het langste eind.

“Thuis vier tegengoals incasseren is eigenlijk onaanvaardbaar”, zegt Nijlen-middenvelder Yannick Verstraeten. “Verliezen kan gebeuren, maar daar zit ik nog het meest mee in mijn maag. Vooral omdat we er twee, en misschien zelfs drie, veel te makkelijk weggeven. Het verschil zat hem in de efficiëntie en het geluk dat daarmee gepaard gaat.”

“Positief is dat we goed terugknokten na de achterstand en onze mentale weerbaarheid is zeker een kracht van deze groep. Maar het is niet de bedoeling dat we die elke week moeten onderstrepen omdat we op achterstand kwamen. Dit is zuur, maar anderzijds is het ook geen drama. Met negen op twaalf is onze start van het seizoen meer dan behoorlijk als promovendus en nu komt het er op aan om er tegen Turnhout weer helemaal te staan.”