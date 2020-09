Rens Verhooghe en Winkel Sport openen seizoen met nederlaag: “Toch met vertrouwen van start gegaan” Philippe Bourez

27 september 2020

13u45 0 Sport in de buurt Winkel Sport is zaterdagavond aan de tweede campagne in eerste nationale begonnen. De troepen van coach Jeffry Verhoeven speelden op het veld van topper Thes Sport een verdienstelijke partij maar gingen in de slotfase toch met 2-1 kopje-onder.

Bij Winkel Sport is de 27-jarige Rens Verhooghe op de linksachterplaats al jaren een vaste waarde. Hij was net als zijn ploegmakkers ontzettend blij dat de competitie eindelijk op gang werd gefloten.

“Een voorbereiding is altijd wat lang”, stelt de Ruiseledenaar, die leraar lager onderwijs is. “Dit jaar duurde dit enkele weken langer en snakte iedereen uiteraard naar die eerste competitiematch. Met een verplaatsing naar Thes Sport wisten we dat we meteen voor een lastige opdracht stonden want Thes Sport is al jaren een vaste waarde in de top van het klassement. We trokken zaterdag met vertrouwen naar Tessenderlo want onze ploeg is toch flink versterkt en we hadden er echt zin in. We speelden er een heel verdienstelijke partij en konden via Michiel Clyncke een 1-0-achterstand goedmaken. Het zag er lange tijd naar uit dat we er een punt gingen pakken maar een vijftal minuten voor affluiten slikten we toch nog die 2-1. Het is spijtig dat we met lege handen naar huis moesten keren, maar door onze goede prestatie kijken we nu al hoopvol uit naar de thuismatch van volgend weekend tegen La Louvière.”

Herkansing in eerste nationale

Via een achterpoortje bleef Winkel Sport in eerste nationale. Het eindigde vorig seizoen als hekkensluiter in de hoogste amateurklasse, maar door licentieperikelen van andere teams mochten de Winkelnaars toch in eerste nationale blijven. “Je kan het inderdaad als een herkansing bestempelen”, gaat Rens Verhooghe voort. “We hebben dit jaar de ambitie om het beter te doen. Vorig jaar eindigden we als laatste, maar toch waren we in vele matchen de evenknie van de tegenstanders. We kenden echter de nodige pech en zijn blij dat we nu weer onze kansen kunnen gaan. De kern is serieus versterkt en we kunnen hopelijk de nodige lessen trekken uit vorig seizoen. Met vier West-Vlaamse teams is de reeks ook bijzonder attractief, want uiteraard hopen we dat ook SV Roeselare het licht op groen krijgt om in onze reeks van start te gaan.”