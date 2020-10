Red Dragon François Lecat ruilde na vijf jaar buitenland voor Lindemans Aalst: “Ik ben een andere speler geworden” Dominic Beckx

01 oktober 2020

19u58 0 Sport in de buurt Meer dan zes maanden na de plotse stopzetting omwille van het coronavirus gaat komend weekend de volleybalcompetitie in de Liga A opnieuw van start. Bij Lindemans Aalst zijn ze blij dat er weer gevolleybald kan worden. De stad Aalst en minister Weyts gaven het akkoord om in Schotte 522 toeschouwers toe te laten voor de competitieopener van zaterdag tegen Menen.

De kern van Lindemans Aalst werd voor de helft gewijzigd en verloor met jongens als Adrian Staszewski, Gertjan Claes, Tim Smit en Janusz Gorski een pak ervaring. Hun vervangers zijn jong en moeten zich nog bewijzen. Uitzondering hierop is François Lecat. De 27-jarige Red Dragon werd opgeleid in Guibertin en was op zijn negentiende al een basisspeler bij Asse-Lennik. Na twee seizoenen bij Maaseik trok de Waal naar het buitenland. Op een seizoen bij het Franse Narbonne na, volleybalde de receptie-hoekspeler steeds in Italië (Verona, Vibo Valentia en vorig seizoen Calci, red.).

Na vijf jaar in het buitenland kon Aalst Lecat overtuigen om naar België terug te keren. “Er zijn meerdere redenen voor mijn terugkeer, maar uiteraard vooral omdat het project dat Aalst me voorstelde, heel interessant is”, aldus de inwoner van Fleurus. “Ik hoop mijn buitenlandse ervaring ten dienste te stellen van de ploeg. Ik ben de voorbije jaren een andere speler geworden. Toen ik België verliet, was ik nog jong en had ik nog niet veel verantwoordelijkheden. Nu is mijn positie in de ploeg anders, zeker met al die jongeren. Na Simon Van de Voorde (met zijn 30 jaar de oudste Aalstenaar, red.) heb ik wellicht de meeste ervaring. Ik heb nochtans het gevoel dat ik nog niet op mijn hoogtepunt zit en nog kan groeien. Helemaal klaar om die nieuwe rol op me te nemen, ben ik dus misschien nog niet. Maar ik zie het wel als een uitdaging.”

Ik denk dat we dat we de kwaliteiten hebben om te kunnen concurreren met de topteams. We hebben een grote en fysiek sterke ploeg. Een aantal spelers kan echt wel hard aanvallen.

“In de voorbereiding was het niet altijd even simpel”, gaat Lecat voort. “Door corona wisten we vaak niet of we mochten spelen. Bovendien missen we met Wout D’Heer en Robbe Van de Velde nu al even twee spelers, die op het EK U20 actief zijn. De technische staf deed echter de nodige aanpassingen en we hebben goed gewerkt. Het is moeilijk te voorspellen, maar ik denk dat we dat we de kwaliteiten hebben om te kunnen concurreren met de topteams. We hebben een grote en fysiek sterke ploeg. Een aantal spelers kan echt wel hard aanvallen, wat meestal een beetje ten koste gaat van de techniek. We missen misschien wel wat ervaring, maar er zit zeker potentieel in onze kern. We zijn nog niet op ons sterkst, maar dat is normaal bij het begin van het seizoen.”

Favoriet tegen Menen

Zaterdag is Aalst dus gastheer voor Menen. In de voorbereiding stonden beide teams twee keer tegenover elkaar. Op het toernooi in Menen won elk team twee van de vier gespeelde sets en in Schotte haalde Aalst het met 3-2. “Dat zijn oefenwedstrijden en daar kan je geen conclusies aan verbinden”, meent Lecat. “Wij starten als favoriet, maar weten maar al te goed dat Menen gevaarlijk uit de hoek kan komen. Als we willen winnen, zullen we sowieso ons niveau moeten halen en moeten vechten voor elk punt.”

Omwille van de onbeschikbaarheid van EK-ganger Seppe Rotty vroeg Menen om de wedstrijd uit te stellen. Aalst mist met Van de Velde en D’Heer ook twee pionnen en ging niet op de vraag in. “Als speler zijn we daar niet mee bezig. We zijn blij dat we eindelijk opnieuw kunnen volleyballen. Het seizoen zal onder meer door de Champions League al zwaar genoeg zijn zodat het wellicht een goede beslissing is om de wedstrijd te laten doorgaan.”