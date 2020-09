RC.Hades haalt vernietigend uit bij Spouwen-Mopertingen met een glansrol voor Marijn Convents Guido Gielen

01 oktober 2020

00u07 0 Sport in de buurt Het werd een nachtmerrie voor Spouwen-Mopertingen en een topavondje voor succescoach Mirko Licata en zijn Hades. Man van de match was ongetwijfeld de 28-jarige flankaanvaller Marijn Convents, die zijn bijnaam van Tita Tovenaar alle eer aandeed door uit te pakken met drie juweeltjes van doelpunten. Hades won ruim (1-6) en prijkt aan de leiding met zes op zes samen met buur Sp.Hasselt en Hoogstraten.

Zondag wrong je thuis tegen Heur-Tongeren nog een drietal kansen de nek om. Nu speelde je als een wervelwind en scoorde drie prachtige doelpunten. Was je extra geprikkeld na zondag?

“Niet echt. Zondag kon ik inderdaad enkele open doelkansen niet afmaken, maar als aangever deed ik ook mijn duit in het zakje. We waren met veel respect afgezakt naar Spouwen-Mopertingen, want in het verleden waren het in Zuid-Limburg altijd moeilijke wedstrijden. De omstandigheden zaten vanavond mee. Na vier minuten kon ik mij knap doorzetten vanop links en knalde droog in de verste hoek binnen. Nog geen twintig minuten gespeeld werd ik gelanceerd door Bongiorno en deze keer kwam ik vanop rechts, kapte enkele verdedigers uit en plaatste het leder buiten bereik van doelman Grootaers. In de eerste helft gaven we niks weg en toonden ons heer en meester. We konden rekenen op een stevig blok en waren razendsnel in omschakeling. Vlak na de rust kon Ernens met een knap doelpunt milderen. Kort daarop kwam opnieuw mijn moment. De mooiste van de avond. met een knap geplaatste lobbal in de bovenhoek.”

Als je stopt als voetballer kan je beter waarzegger worden, want tijdens de rust bij het binnengaan naar de kleedkamers zei je dat je een hattrick ging scoren. Een buikgevoel ?

“Ach, ik voelde mij prima en de kans was groot dat ik nog eens ging scoren (lacht). Nu heb ik al die gemiste kansen van tegen Heur-Tongeren rechtgezet.”

Dit Hades speelt fantastisch voetbal. Na twee wedstrijden een positief saldo van 9-1 ! Mag dit Hades dromen van de titel ?

“Sorry hoor, maar na amper twee wedstrijden kan je toch niet spreken van een titelkandidaat. Natuurlijk hebben we de ambitie om mee te dingen voor de hoofdprijs, maar laten we nu niet gaan zweven. We spelen inderdaad knap voetbal en de hand van onze coach Licata is zichtbaar. Als groep vormen we één geheel. De organisatie staat er als een stevig huis en we spelen vooral aanvallend. Ik voel mij hier als een vrije vogel. De coach laat mij zwerven over het veld en de switch van posities door meerdere spelers is een extra wapen. De tegenstander kan zich moeilijk instellen op ons. Mirko Licata geeft vertrouwen net zoals Wouter Vrancken in het verleden bij Thes Sport. Dan krijg je de oude Convents te zien (lacht).”

Zondag wacht de verplaatsing naar Pepingen-Halle. Haalbaar ?

“We kunnen elke ploeg in onze reeks pijn doen, maar indien we onze organisatie uit het oog verliezen kunnen we ook van iedereen verliezen. Pepingen-Halle is een vervelende verplaatsing, want hun kunstgras is niet fijn om op te spelen. Als we echter op dit elan verder gaan, dan gaan we zondag de drie punten mee huiswaarts nemen.”