Raymond Cretskens is de nieuwe voorzitter van Greenyard Maaseik: “Jammer dat ik match tegen Aalst moet missen” Koen Wellens

08 oktober 2020

15u24 0 Sport in de buurt Raymond Cretskens is sinds kort de nieuwe voorzitter van Greenyard Maaseik. Hij volgt er Mathy Raedschelders op die na 35 jaar de voorzittershamer doorgeeft. Cretskens is bij de eerste thuismatch van de Maaslanders, zondag tegen Aalst, niet bij. “Heel jammer, maar ik heb zakelijke verplichtingen in het buitenland. Ik heb er alle vertrouwen in dat de ploeg het zwarte beest van vorig seizoen warm zal ontvangen”, vertelt hij.

Er is alvast één gelijkenis tussen de oude en de nieuwe voorzitter: ze kennen naar eigen zeggen niks van volleybal. In het geval van Raedschelders was dat uiterst twijfelachtig en zo denkt zijn opvolger er ook over. “Ik ben alvast zeker dat het sportieve luik mijn petje voorlopig te boven gaat. Mathy Raedschelders daarentegen, die wist perfect waarover hij sprak”, lacht Cretskens. “Het is alvast niet mijn bedoeling om mij te veel in te mengen met het sportieve plaatje. Daarvoor hebben wij veel bekwamere mensen in dienst, maar ik wil het spelletje wel beter leren kennen.”

Spreekbuis

Als geslaagd zakenman, Cretskens staat onder meer aan het hoofd van een grote groep supermarkten, de tweede grootste bakkerij van het land en van een bedrijf dat industriële gebouwen plaatst, weet hij perfect hoe je een organisatie moet aansturen. Bij Maaseik vindt hij eenzelfde verhaal. “Ja en neen. De club mag als een bedrijf beheerd worden, maar de sportieve factor maakt het bijzonder. Sport is emotie en dat vraagt toch net een iets andere aanpak. Terwijl Mathy Raedschelders naast voorzitter ook het gezicht van de club was, wil ik de rol op een andere manier invullen. Ik zie mezelf meer als spreekbuis van de raad van bestuur waarin elk lid zijn ding kan doen.”

Winnen tegen Aalst

Na de Europese wedstrijden van deze week, speelt Maaseik zondag de eerste thuiswedstrijd in de eigen competitie. “Het doorgeven van de voorzittershamer laat nog even op zich wachten, maar ik zal vanop afstand de strafste supporter zijn. Aalst was de voorbije maanden meer dan eens ons zwarte beest. De Oost-Vlamingen mogen zich aan een stevige repliek verwachten. Op voorwaarde dat het blessureleed niet groter wordt want dat lijkt een domper op de seizoenstart te zetten.”