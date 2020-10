Rafael Teixeira (Halle-Gooik) is klaar voor topper tegen Antwerpen: “Altijd geladen duels” Erik Vandeweyer

30 september 2020

22u19 0 Sport in de buurt Vrijdagavond staat Halle-Gooik voor een lastige verplaatsing naar Antwerpen. De Sinjoren kunnen moeilijk ingeschat worden omdat ze nog maar één competitiematch afwerkten. Bezoekende supporters zullen er nauwelijks zijn, maar dat hoeft geen probleem te zijn. In De Bres kan men de match op vier schermen volgen.

De duels tussen eerstenationalers Antwerpen en Halle-Gooik staan altijd bol van de spanning. Dat zal ook deze keer het geval zijn. Kapitein Rafael Teixeira blikt vooruit. “Ook al hebben we Antwerpen nog niet zien spelen, toch weten we dat ze traditioneel over een goede ploeg beschikken. Het zijn altijd geladen duels. Technisch stonden ze altijd sterk, maar sinds vorig jaar merk dat ze ook tactisch goed staan. Het zijn matchen waar langs beide kanten wordt naar uitgekeken. Het wordt ook een weerzien met ex-Hallenaren Sababti en Zouggaghi. Als ze spelen tenminste, want ik hoorde dat beiden met blessures zouden kampen.”

Mentaal sterker

In welke mate is deze ploeg sterker dan vorig jaar? Rafael Teixeira verduidelijkt. “Vorig jaar zat er veel kwaliteit in de groep, maar het kwam er niet altijd uit. Er was een groot verschil tussen trainingen en matchen. Dat had veel te maken met vertrouwen. Ik merk dat alle spelers nu mentaal veel sterker staan. Nieuwkomers als Edu, Jelovcic en Jonas brengen ervaring bij en zijn niet zo snel van hun melk te brengen. Edu is verdedigend een surplus, terwijl Jonas snelheid kan brengen. Jelovcic is van alle markten thuis. Daarnaast beschikken we over twee topkeepers. Een monument als Xuxa vervangen is niet simpel. Hij speelde vier seizoenen bij Halle-Gooik en werd vier keer keeper van het jaar. Toch heb ik een groot vertrouwen in beide doelmannen.”

Goede start

Halle-Gooik startte het seizoen met twee overwinningen. “Vooral de zege tegen Charleroi heeft ons een boost gegeven. Winst tegen Antwerpen kan het plaatje helemaal compleet maken. De 18-1-overwinning tegen Eisden Dorp was dan weer goed voor de sfeer. Zelf stond ik die dag niet op het veld omwille van een kleine verrekking. Die behoort intussen tot het verleden. Sinds maandag kan ik weer voluit trainen.”