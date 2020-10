Raf De Houwer en Zoersel zien nu ook match tegen Geel in het water vallen: “Word er een beetje moedeloos van” Kristof Gabriels

08 oktober 2020

18u23 0 Sport in de buurt Het zit eersteprovincialer Zoersel niet mee. Na twee positieve coronagevallen en evenveel weken verplichte rust mochten de troepen van coach Raf De Houwer zaterdag normaal gezien opnieuw aan de bak, maar nu heeft het virus tegenstander Geel in zijn greep.

“Het is om een beetje moedeloos van te worden”, zucht de Zoerselse coach. “Met de jongens die niet in quarantaine zaten hebben we de afgelopen weken wel gewoon doorgetraind, maar dat is toch niet hetzelfde als matchen spelen. Daarom hadden we enorm uitgekeken naar komend weekend. Dit komt dus bijzonder ongelegen.”

De Houwer vraagt zich ook af hoe het verder moet met de rest van het seizoen. “We zijn amper vijf speeldagen ver en er zijn al drie van onze matchen uitgesteld. Dat begint niet alleen mentaal door te wegen. Er wacht ons binnenkort ook een overvolle agenda met tal van midweekmatchen en dat is allesbehalve evident voor een jonge groep als die van ons met verschillende studenten die in Leuven op kot zitten. Bovendien ziet het er niet naar uit dat de toestand heel snel zal verbeteren. Anderzijds is de situatie wat ze is en kunnen we niks ander doen dan er het beste van proberen te maken.”

Door niemand scheef bekeken

Zoersel puurde uit zijn eerste en meteen ook enige twee matchen tot nu toe slechts één puntje. “Ik had stiekem op iets meer gehoopt en dat zat er eigenlijk ook wel in. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we onze punten dit seizoen nog wel zullen pakken. Anderzijds moeten we ook realistisch zijn. De club wil in de eerste plaats gezond blijven en zet daarom, nog meer zelfs dan de afgelopen jaren, in op de eigen jeugd. In onze laatste match tegen Kontich waren bijvoorbeeld maar liefst dertien van de vijftien jongens die op het wedstrijdblad stonden van Zoersel zelf. Dat is uniek op dit niveau en dat siert de club, maar dat maakt wel dat het behoud waarschijnlijk het hoogst haalbare zal zijn. Gelukkig is de reeks een pak minder sterk dan vorig jaar, waardoor het hopelijk niet onmogelijk is om ons te redden. En als het toch niet zou lukken, zal niemand binnen de club ons daar scheef voor bekijken.”