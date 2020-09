Racing Mechelen verliest in Pelt, maar behoudt punten van Diest voor groene tafel: “Blij met uitspraak voor de wedstrijd” Kevin De Munter

27 september 2020

14u39 0 Sport in de buurt Derde amateurklasser Racing Mechelen ging zaterdagavond onderuit bij Pelt, 3-1 werd het. Een domper nadat groen-wit eerder op de dag wel goed nieuws kreeg van de voetbalbond. De klacht van Diest in de nasleep van de 1-0 zege van Racing vorige week werd in Brussel geklasseerd.

Eerst het duel in Pelt waar de thuisploeg en Racing aan elkaar gewaagd waren. Weuts kopte de bezoekers op voorsprong, maar op slag van rust slikten ze toch nog de gelijkmaker. En dat verschil in efficiëntie trok zich ook na de pauze door, want de troepen van Dave De Herdt incasseerden twee goals snel na elkaar. Over en out.

“Het was een combinatie van efficiëntie en veel geluk”, aldus Weuts. “Bij de 2-1 schoof de man die de corner trapte weg aan het vlaggetje en hun doelpuntenmaker scoorde vervolgens met het scheenbeen. En bij de 3-1 trapt een van onze verdedigers tegen de rug van een ploegmaat waarna de bal in de voeten viel van iemand van Pelt. (lacht) Dat waren dus niet bepaald uitgespeelde kansen. Verdienden we de zege? Neen, maar we verdienden ook niet te verliezen. De 1-1 ruststand had wat mij betreft ook de eindstand mogen zijn, want de verdedigers waren baas over de wedstrijd. Zo blijft het bij drie op zes en dat is jammer, maar volgende week volgt er een nieuwe kans.”

Klacht Diest afgewezen

Máár drie op zes, maar tegelijkertijd ook ‘gelukkig’, want zaterdag was er ook opluchting in het Racing-kamp nadat de eerdere klacht van Diest werd afgewezen. De Diestenaren vochten de 1-0 nederlaag op de openingsspeeldag tegen Racing aan bij de voetbalbond omdat de beslissende goal op een niet-reglementaire manier gevallen was. In de actie voorafgaand aan de goal week de bal namelijk af op de rug van de scheidsrechter en dat moest leiden tot een scheidsrechtersbal. Maar zover kwam het dus niet. Het arbitragebureau oordeelde nu dat de scheidsrechter inderdaad een fout beging en het spel had moeten stilleggen, maar dat er geen sprake is van een “scheidsrechterlijke dwaling”. Omdat er alleen klacht kan worden ingediend tegen een dwaling en niet tegen een beoordelingsfout, wordt de zaak geklasseerd en behoudt Racing zijn drie punten.

“Gelukkig maar, want als er een club gelijk krijgt in zo’n situatie is het hek van de dam”, zegt Weuts. “Iedereen was verbaasd over de klacht, want uiteindelijk moet je ook groot zijn in de nederlaag. De reactie van Diest vonden we dus gewoonweg onsportief. Ja, er is een fout gemaakt, maar die fouten gebeuren op het hoogste niveau ook. Zelfs met een VAR. Wij konden vorig seizoen ook in zes of zeven wedstrijden met beelden bewijzen dat we benadeeld waren, maar als je moet beginnen met alles aan te vechten, hoeven we zelfs niet meer te voetballen. We zijn dus blij dat de voetbalbond snel de juiste beslissing nam en we voor de match in Pelt de uitspraak al kenden.”