Racing Mechelen met de billen bloot tegen efficiënt Termien (2-6): “Hopelijk was het niet meer dan een offday” Kevin De Munter

04 oktober 2020

12u21 0 Sport in de buurt Een collectieve offday zoals dat heet. Racing Mechelen ontving Termien voor een duel waarin het vooral het goede van de voorbije weken wilde bevestigen, maar het tegendeel bleek de harde realiteit. Na een half uur stond de thuisploeg 0-4 in het krijt en tot meer dan goede intenties kwam het niet meer, 2-6 was de eindstand.

Doncos trapte de eerste kans over doel voor Racing, maar het waren de bezoekers die op voorsprong klommen. Jeunen zag Smet te ver uit zijn doel staan en trapte van aan de middencirkel raak, 0-1. Nog niets aan de hand in eerste instantie, maar de thuisploeg was plots nergens meer en ruim een kwartier later stond het 0-4. Jeunen vervolledigde zijn hattrick en ook Voorn scoorde.

De eerste kans van de tweede helft was opnieuw voor Racing, Valkeners tikte de poging van Hmouda tegen de lat, maar veel hoop schonk het de mannen van trainer De Herdt niet. Termien voetbalde in een zetel en de thuisploeg kon pas een kwartier voor tijd milderen. Na een penaltyfout op Weuts scoorde Heyvaert de 1-4, maar Racing moest uiteindelijk de kelk tot op de bodem ledigen, 2-6 was de eindstand. Het applaus van de Racing-fans voor de spelers van Termien was veelzeggend.

Geen grinta

“Hopelijk was het niet meer dan een offday en kunnen we alles volgende week van ons afspelen", zegt trainer Dave De Herdt. “We begonnen niet slecht en kwamen een paar keer dicht bij de 1-0, maar na de 0-1 zakte alles in mekaar. Een lucky goal? Misschien lukt het hem geen tweede keer, maar er gaat wel twee keer een laterale pass van ons aan vooraf. Ook bij de 0-2 na een corner lieten we ons kinderlijk weglokken uit de zone en kon het wedstrijdplan de vuilbak in. We geven in het algemeen te veel goals weg.”

“Ons scoutingsrapport klopte, maar we deden niets met de ruimte die er lag en Termien was dodelijk efficiënt van zijn kant. We misten een rustpunt in het middenveld en legden zelf te weinig vechtlust op de mat. Dat is nochtans de basis als je een wedstrijd wil winnen. Zeker op een moment waarop nog bepalende jongens ontbreken met blessures. Het publiek heeft dus alle recht om te morren en nu is het aan ons om te reageren.”