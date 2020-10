Racing Genk kan voor niet minder dan de volle buit gaan bij Waasland-Beveren Kjell Doms

02 oktober 2020

16u43 0 Sport in de buurt Winnen is bijna een must. Genk moet de volle buit pakken bij Waasland-Beveren wil het zich in de strijd om een plaats bij de eerste vier blijven mengen. Thorup heeft alvast vertrouwen. “Op het eerste uur tegen Oostende kunnen we bouwen.”

Racing Genk trekt deze middag naar de Freethiel. De eerste voortekenen onder de nieuwe coach Jess Thorup waren goed, maar vragen wel om een vervolg tegen Waasland-Beveren. “Ik was tevreden met wat ik het eerste uur zag tegen Oostende”, zei Jess Thorup op zijn persconferentie. “Dit is een goede start waarop we kunnen bouwen.”

Naast Thorup zat Patrik Hrosovsky. De Slovaakse middenvelder is sinds het ontslag van Hannes Wolf opnieuw boven water gekomen. “Ik heb de voorbije week gepraat met de nieuwe coach. Het was een goed gesprek, voor mij is alles duidelijk.” Een paar weken geleden stond Hrosovsky nog bij het huisvuil in de Luminus Arena. Zowel Slavia als Sparta Praag informeerden naar de diensten van de international, maar tot een akkoord kwam het niet. Het ziet er niet naar uit dat Hrosovsky de laatste dagen van de transferperiode nog zal vertrekken. “Ik heb hier nooit tegen mijn zin gevoetbald”, vervolgt Hrosovsky. “Elke voetballer beleeft wel eens moeilijke momenten in zijn carrière. Ik heb niet het gevoel dat mijn rol hier al is uitgespeeld.”

Tegen Waasland-Beveren kan Racing Genk geen beroep doen op Bastien Toma. De jonge Zwitser kreeg rood in het duel tegen Oostende na een tackle op de enkels van D’Arpino. Genk ging in beroep tegen de twee dagen schorsing die Toma kreeg opgelegd, maar de straf bleef gisteren voor het Beroepscomité toch behouden.

“Ik heb een aantal wisselmogelijkheden”, zei Thorup. “Eén ervan is zeker Luca Oyen.” Oyen deed het de laatste weken niet slecht op de flank als vervanger van Théo Bongonda, mogelijk mag hij het nu eens proberen op de tien. “In een gesprek dat ik met Oyen had, heeft hij aangegeven dat hij het liefst op de nummer tien voetbalt.” Hrosovsky kon een glimlach niet onderdrukken. “Die jongen praat met evenveel vertrouwen als hij speelt. Hij heeft enorm veel kwaliteiten en er wacht hem een mooie toekomst. Ik hoop dat ik hem met mijn ervaring kan begeleiden.”

Benieuwd of Thorup op de Freethiel ook effectief voor Oyen als spelverdeler kiest.