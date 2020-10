Racing Brugge pakt op Asse-Ternat eerste overwinning in eerste landelijke: “Rustig seizoen in de middenmoot” Bjorn Vandenabeele

11 oktober 2020

16u50 0 Sport in de buurt Racing Brugge heeft niet lang moeten wachten om zijn eerste overwinning in eerste landelijke te vieren. Op Asse-Ternat werd zaterdagavond met 65-70 gewonnen. Tom Geldhof was opnieuw één van de uitblinkers bij Racing. Hij ziet dat zijn ploeg zich goed aangepast heeft aan het niveautje hoger en weet dat dit een sterk seizoen kan worden.

Op de tweede speeldag is het al raak voor Racing Brugge. Op bezoek bij Asse-Ternat pakte de ploeg van coach Gunther De Pauw de eerste zege van het seizoen. “We kenden een goede start van de wedstrijd, onder andere via Tom Pauwaert”, vertelt Tom Geldhof. “We konden een kleine voorsprong bij elkaar spelen. Het was niet veel maar we hadden die wel aan de rust.”

“In het derde quarter hadden we het moeilijk, omdat we holder de bolder gingen spelen. We speelden veel te snel. Toen we onze rust terugvonden, namen we opnieuw de leiding over en controleerden we de wedstrijd. Een driepunter van mijn broer Wim bezegelde het lot van Asse-Ternat. Het was een spannende wedstrijd, maar ik denk wel dat we verdiend gewonnen hebben, ook al was het een heel gewaagde partij.”

Details bepalen veel meer het resultaat

Racing Brugge lijkt zich dan ook al goed aangepast te hebben aan het niveau van eerste landelijke. “We bekijken het match per match, maar we teren op een heel goede voorbereiding. Daarin werden we het niveau van deze reeks al een beetje gewoon. Ik denk dan ook dat we de middenmoot van het klassement mogen ambiëren. We zijn niet de ploeg om kampioen te spelen, maar zeker niet om te degraderen.”

“Het grote verschil ligt vooral in de snelheid van uitvoering. Elk klein foutje wordt hier onmiddellijk afgestraft. De details bepalen veel meer het eindresultaat dan vroeger. Ik denk dat we als ploeg ook in de breedte heel sterk staan. De punten geraken meer en meer verdeeld over verschillende spelers binnen het team en dat is heel belangrijk. Sommige nieuwe jongens zijn nog wat aan het zoeken en andere spelers komen terug uit blessure. Er is dus nog heel wat marge om een stap vooruit te zetten in deze competitie”, besluit Geldhof.