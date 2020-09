Racing Bambrugge staat de komende maanden voor mooie uitdagingen Erik Vandeweyer

24 september 2020

18u30 0 Sport in de buurt Van een geslaagde week kan men in Bambrugge niet echt spreken. In de beker van België werd men uitgeschakeld. De club kreeg van de bond een boete en de eerste competitiewedstrijd ging verloren. Toch mag men bij geel-zwart met realistisch optimisme naar de toekomst kijken. De weg zal lang en hard zijn, maar geplaveid met goede voornemens.

In welke mate had men vorig seizoen in Bambrugge rekening gehouden met een promotie naar de nationale afdelingen? Voorzitter Stefan Gabriëls nuanceert. “De promotiegedachte heeft gaandeweg vorm gekregen. Op het einde van de vorige competitie stonden we er mooi voor. We speelden gelijk, waardoor Voorde-Appelterre in extremis over ons sprong in de rangschikking. We stonden dus op de tweede plaats, toen de coronacrisis uitbrak. In september was er geenszins sprake van promoveren. Die gedachte kwam samen met de resultaten. Uiteindelijk mochten we als beste tweede van alle provincialers toch opgaan naar derde nationale.

Nieuwe uitdagingen

De vraag die iedereen zich stelt is natuurlijk of de club klaar is voor een nationaal avontuur. Ook nu is het niet wit-zwart voor Stefan Gabriëls. “Vooreerst hopen we gespaard te blijven van zware blessures of langdurige schorsingen. De voorbije weken hebben we toch al wat volk de ziekenboeg zien passeren. We blijven sportief verder met de voeten op de grond. Het behoud realiseren is de eerste doelstelling, een rustig seizoen doormaken zou mooi zijn. De concurrentie kunnen we moeilijk inschatten. Ik hoorde links en rechts van onze staf dat Hamme sterk zou zijn. Die hebben natuurlijk al een pak ervaring opgedaan in de hogere reeksen. Onze staf heeft wel al een aantal tegenstanders aan het werk gezien. In de beker van België zag ik al enkele veelbelovende zaken. Onze kern kon grotendeels behouden blijven en aangevuld worden waar dat nodig was. Enkele jongens groeide mee met de club.”

Nieuwe accommodatie?

Naast het veld is het duidelijk dat Racing Bambrugge de komende maanden/jaren stappen zal moeten zetten. Stefan Gabriëls beseft dat ook. “Op dit moment beantwoordt ons terrein niet aan de vereisten voor derde nationale. De hellingsgraad mag niet meer dan twee procent bedragen en dat is niet het geval. De neutrale zone is niet conform de voorwaarden en ook de breedte van het veld is niet in orde. Dat laatste kunnen we onmogelijk wijzigen, vermits we rekening moeten houden met buren. De voetbalbond geeft ons twee jaar de tijd om als nieuwkomer die zaken in orde te brengen. Met de gemeente zoeken we naar oplossingen. Ik ben daar positief over, maar meer duidelijkheid kan ik op dat vlak momenteel nog niet scheppen.”