Racing Bambrugge behaalt allereerste overwinning in het nationale voetbal Erik Vandeweyer

27 september 2020

10u52 0 Sport in de buurt Na een mislukte ouverture tegen Anzegem heeft Racing Bambrugge dit weekend de volle pot kunnen pakken op het veld van Svelta Melsele. Twee spelers eisten een hoofdrol op. Doelman Jonas Godijn pakte een strafschop en Mitchell Van Den Meersch scoorde de winnende treffer. Meteen heeft Racing de eerste drie punten in nationale te pakken.

De overwinning in Melsele zal bij Racing Bambrugge toch wat twijfels hebben weggenomen. De ploeg speelde een heel volwassen partij. Mitchell Van Den Meersch stond niet aan de aftrap, maar lukte wel de winnende treffer. “Het scenario van de match was gelijkaardig aan dat van vorige woensdag tegen Anzegem. In de eerste helft startten we goed en kregen we een mooie kans via Tim Arijs. De keeper bracht redding. Nadien kwamen we wel een kwartiertje in de problemen. We speelden uit positie en Melsele dreigde via enkele tegenaanvallen.”

Penaltyfase

In die periode kreeg Bambrugge ook een strafschop tegen. Mitchell Van Den Meersch doet zijn verhaal. “Ik weet stond te ver van de feiten om te kunnen oordelen of de beslissing terecht was. De Vos kwam naar binnen en Van Dorpe zou zijn voet gezet hebben. Feit is dat de strafschop werd gepakt. De bal ging weliswaar naar de hoek, maar was te hoog getrapt. Anderzijds had Godijn een knappe parade in huis. Die fase was natuurlijk cruciaal. Na de rust kon ik dan scoren. Op dat moment hadden we de match opnieuw beter in handen.”

Mentale boost

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar de winst in Melsele moet het vertrouwen in Bambrugge opkrikken. Mitchell Van Den Meersch bevestigt. “De twijfel is weg. We werden uit de beker gewipt, al was dat niet onze schuld. De eerste competitiematch ging onverdiend verloren. Een nieuwe nederlaag zou toch wat pijn gedaan hebben. Mogelijk zouden er dan muizenissen in het hoofd gekropen zijn. Zondag ontvangen we Torhout. Met Aalst heb ik daar enkele jaren geleden ooit eens tegen gespeeld, maar dat zegt niets. Het vertrouwen is er alvast bij ons. Racing moet het al enkele jaren hebben van de groepsvorming. Die belangrijke factor is de voorbije dagen enkel maar toegenomen.”