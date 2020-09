Quintijn Steelant (KSC Dikkelvenne) na de 2-0-zege tegen SK Ronse: “Ik had iets recht te zetten” Hans Fruyt

27 september 2020

00u28 0 Sport in de buurt Alweer slaagde KSC Dikkelvenne erin KSK Ronse op de knieën te krijgen. Voor de vierde keer in vijf duels op niveau tweede amateur/nationale. Tegen zijn ex-ploeg verzilverde David Cardon de laatste tien minuten twee strafschoppen. Voordien hield doelman Quintijn Steelant de thuisploeg enkele keren overeind.

Een opsomming van de sterke tussenkomsten van de thuisdoelman: na zeventien minuten tilde hij een knal van Thissen over de lat in corner. Even voorbij het halfuur, toen Willemijns onoordeelkundig terugspeelde, kwam Steelant als winnaar uit een duel met Leganase. Kort na de rust weerde Steelant op corner een kopbal van Foucart af. Even nadien dook hij goed in de voeten van Leganase. Twintig minuten voor tijd kon hij opnieuw een kopstoot van Foucart onschadelijk maken. Steelant behoedde zijn ploeg enkele keren voor achterstand.

“Ik had iets recht te zetten”, benadrukte de keeper van Dikkelvenne. “Ik vond dat we vorige week zondag op Menen een kutmatch speelden. Ik ook want bij de tweede goal van de thuisploeg ging ik in de fout. Vandaar dat ik in dit derby tegen Ronse iets wou laten zien. Denk dat dit met een paar belangrijke reddingen gelukt is. De eerste vijftien minuten van dit derby waren voor ons. Dan hadden we op voorsprong kunnen komen. Wat verdiend zou geweest zijn. Daarna werd het voor mijn neus enkele keren warm. Ook in de tweede helft. Niet dat Ronse uitgespeelde kansen afdwong, dreigen deden de bezoekers wel heel regelmatig. Zo haalde Kenzo Verheuge een bal van de lijn.”

Strafschoppen

In het wedstrijdslot trok Dikkelvenne het laken naar zich toe. Dankzij infiltraties van de invallers Matt Demets en Frédéric De Graeve. In het strafschopgebied werden beiden foutief afgestopt. De eerste elfmeter van Cardon sloeg tegen de onderkant van de lat, maar ref Florian Stove zag dat doelman Maxence Danel te vroeg vertrok en liet hernemen. Cardon zette de tweede beurt keurig om en stuurde Dannel drie minuten voor affluiten de verkeerde kant op.

“Gelukkig kregen we nog twee strafschoppen”, ging Steelant verder. “Denk dat die allebei terecht waren. Deze partij kon alle kanten uit. Ronse had kunnen winnen en een gelijkspel met enkele doelpunten langs beide zijden had eveneens gekund.”