Provinciaal kampioen Wies Nuyens is klaar voor nieuw seizoen: “Ik mag mijn trui blijven dragen” Erik Vandeweyer

12 oktober 2020

11u08 0 Sport in de buurt Zondag strandde Wies Nuyens op het Belgische kampioenschap op de weg voor nieuwelingen op de zestiende plaats. Het resultaat in Affligem was misschien niet wereldschokkend, maar de Borchtlombekenaar heeft andere prioriteiten. De komende weken kiest hij opnieuw resoluut voor het veldrijden.

Voor Wies Nuyens is het weggebeuren geen hoofdzaak. Op het BK werd hij in de massasprint verdienstelijk zestiende. “Ik neem er de weg bij. Het is een middel, geen doel. Vermits er vorig weekend geen crossen waren, wou ik me wagen aan het Belgisch kampioenschap op de weg. Het werd dicht bij huis gereden en op zich viel alles wel mee. Voordien had ik amper vier wegwedstrijden voor mijn rekening genomen. Ik kon vlot volgen, maar reed nooit voor de prezen. Daar had ik vrede mee. Mijn prioriteiten liggen inderdaad elders.”

Meteen in vorm

Wies Nuyens heeft er intussen al een eerste cross opzitten. Hij gaf meteen zijn visitekaartje af. “In Kasterlee werd ik onmiddellijk tweede. Ik merk dat de juiste vorm komt. Tijdens de lockdown ben ik blijven trainen. Ik heb veel intervalwerk verricht en me ook geconcentreerd op het lopen. Daar moet ik nu de vruchten van plukken, ik voel dat ik er klaar voor ben. Volgend weekend zet ik aan in Beringen. Dat is een A-cross en zal meteen ook een eerste echte test worden. Nadien volgt een wedstrijd in Hechtel-Eksel.”

Provinciale titel verlengen?

De komende maanden wil Wies Nuyens zich concentreren op de kampioenschappen. Op dit moment is een en ander echter nog niet helemaal duidelijk. “Het Belgisch kampioenschap (10 januari, nvdr.) wordt in Meulebeke gereden. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat dit niet zou kunnen doorgaan. Voor het provinciaal kampioenschap liggen de kaarten anders. De organisatie in Boortmeerbeek werd al geannuleerd. Dat vind ik bijzonder jammer, want ik had graag mijn titel verlengd. Men verzekerde mij wel dat ik mijn trui mag blijven dragen tot het einde van het seizoen. Mogelijk wordt er wel een alternatief gevonden (Vilvoorde wordt vernoemd, nvdr.). Ik hoop het echt.”

De concurrentie

Uit welke hoek mag Wies Nuyens dit seizoen tegenstand verwachten? “Viktor Vandenberghe wordt ongetwijfeld mijn zwaarste belager de komende maanden. Hij laat zich nu al gelden in de frontlinie. Zeker op de zwaardere omlopen moet hij in de wintermaanden sterk kunnen uitpakken.”