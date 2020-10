Preben Lippens (FC Lembeke): “Overwinning op karakter” Dominique Lampo

12 oktober 2020

14u09 0 Sport in de buurt In de topper tussen Adegem en Lembeke won de speculoosploeg met het kleinste verschil. Een doelpunt van Daryl Rawidjan was voldoende om de volle buit te pakken. Preben Lippens weet dat zijn ploeg op een diefje de drie punten pakte.

“Het 0-1-resultaat is geen weerspiegeling van de wedstrijd. Adegem was gewoon de betere ploeg en verdiende de drie punten. Al in het openingskwartier werd duidelijk dat we een moeilijke avond tegemoet gingen. Drie of vier loepzuivere kansen wrong Adegem de nek om, terwijl doelman Brent Coppens er ook wel eens goed tussen zat. Na een kwartier kon Daryl Rawidjan ons via een vrije trap op voorsprong brengen en ook de pauze omwille van het onweer deed ons wel goed. We kwamen iets beter in de wedstrijd, al bleef Adegem wel de gevaarlijkste ploeg.”

Pompen of verzuipen

Ook na de rust was Adegem duidelijk de betere ploeg. Een uitstekende wedstrijdmentaliteit hielp Lembeke aan de drie punten. “Het was na de rust de bedoeling om iets meer aan voetballen toe te komen. We zijn daar niet in geslaagd. Adegem bleef de lakens uitdelen en wij lieten na om in de omschakeling de wedstrijd dood te maken. Drie of vier keer kwamen we met twee tegen twee of met drie tegen drie en telkens was het net niet. Zelf heb ik als tien meer achter de bal aangehold dan zelf een inleidende actie op poten te kunnen zetten. Vooral in het wedstrijdslot was het voor ons pompen of verzuipen en was het enkele keren flipperkastvoetbal. In het wedstrijdslot claimde Adegem ook nog een strafschop voor handspel van Daryl Rawidjan, maar daar ging de scheidsrechter niet op in. Je mag deze overwinning een overwinning op karakter noemen.”

Ervaring

Het belet niet dat Lembeke voorlopig de grootste ‘challenger’ van leider SK Maldegem lijkt. Lippens wil nog niet al te hoog mikken. “De spelerskern van dit jaar is een stuk sterker dan die van vorig jaar. Vooral op het vlak van ervaring zetten we toch een duidelijke stap vooruit. Vooral Steven Declerck is wat dat betreft toch een speler die de rest van de ploeg op sleeptouw neemt. In Adegem pakken we daardoor drie bonuspunten, want ik verwacht niet dat er veel ploegen daar zullen winnen. Vorig jaar eindigden we in de kelderverdieping van de klassering en we hoopten dit jaar natuurlijk een stuk beter te doen door het surplus aan ervaring. De huidige tweede plaats is evenwel buiten verwachting.”