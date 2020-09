Postitieve coronatest bij City Pirates, competitieduel bij Eendracht Aalst uitgesteld: “Ik vrees dat we dit niet volhouden” Kevin De Munter

26 september 2020

21u50 1 Sport in de buurt Eendracht Aalst - City Pirates van zondagnamiddag is uitgesteld. Reden is een positieve coronatest bij een van de bezoekers waardoor alle spelers en leden van technische staf van City Pirates ook zelf getest moeten worden en tot nader order in quarantaine moeten blijven. “Ik vrees dat we dit niet volhouden de komende weken”, zegt Sportief Manager Philip Van Dooren.

Wie de speler in kwestie is, hangt Sportief Manager Philip Van Dooren liever niet aan de grote klok. “Ik denk dat het voor die jongen al ambetant genoeg is”, zegt hij. “Er testte iemand van de A-kern positief en daarop hebben we alle nodige instanties verwittigd. Eerst de andere spelers en technische staf zodat zij meteen afspraken konden maken om zich te laten testen, dan de voetbalbond en tot slot Eendracht Aalst.”

“We hopen dat het meevalt natuurlijk. Omdat er woensdag wedstrijd was, is er donderdag niet getraind en pas dan vertoonde de speler in kwestie symptomen. Vrijdag liet hij zich testen en vandaag (zaterdag red.) kreeg hij vervolgens een sms met het resultaat. Iedereen moet nu dus in quarantaine tot de eerste, en ik denk zelfs ook een tweede test, zijn afgenomen en de resultaten daarvan bekend zijn. Maar om dat allemaal te regelen in het weekend is ook helemaal niet vanzelfsprekend.”

“Dat dit niet goed komt? Ik stel vast dat er meer en meer clubs mee geconfronteerd worden. Voor hetzelfde geld testen alle anderen negatief, maar een geval heeft het impact op iedereen in de kleedkamer. Persoonlijk vrees ik dat de clubs en de kalender van de voetbalbond de huidige evolutie niet lang meer gaan vol houden. In het slechtste geval staan nog positieve testen gelijk aan zeven dagen quarantaine en onze volgende match is zaterdagavond alweer (tegen Bocholt red.). Dan vrees ik daar voor.”

De positieve COVID-test van zaterdag was wel niet het eerste geval bij City Pirates, maar vooralsnog hielden de Merksemnaren alles goed onder controle dankzij goed opgevolgde voorzorgsmaatregelen. “We hadden tot dusver 3 positieve gevallen op 1200 jeugdspelers. Rekening houdend met de gebieden waar we vertegenwoordigd zijn in Antwerpen, valt dat heel goed mee.”