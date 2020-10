Ploegleider Dries Hollanders (SEG Racing) trekt met Milan Paulus en Jordi Meeus naar Parijs-Tours: “Wij zijn niet kansloos” Koen Wellens

09 oktober 2020

Dries Hollanders zit zondag aan het stuur van de ploegwagen van SEG Racing Academy in Parijs-Tours. De ex-renner moet onder meer zijn provinciegenoten Milan Paulus en Jordi Meeus naar een goed resultaat leiden. Vooral Meeus lijkt niet kansloos. "Hij moet voor de top vijf gaan en ja, dan doe je ook mee voor de winst, maar ik wil hem geen druk op de schouders leggen", zegt Hollanders.

Hoewel, Meeus en druk of stress, het lijkt een onbestaand verhaal. “Dat is zo. Ik heb Jordi nog nooit zenuwachtig gezien. Hij blijft in elke situatie kalm. Ook in de manier waarop hij de weg naar het profcontract gezocht en gevonden heeft. Altijd opbouwend, nooit stress en vooral altijd een doel voor ogen houdend. Hoedje af voor die aanpak. Talent komt altijd bovendrijven en wordt in het geval van Meeus ook beloond”, aldus Hollanders die gelooft dat de Lommelaar zondag een hoofdrol kan spelen in Parijs-Tours.

Speciale koers

“Corona zorgt er voor dat ook Parijs-Tours in speciale omstandigheden wordt gereden. Het aantal renners per ploeg is beperkt tot vijf. Dan krijg je een andere koers, moeilijk te controleren. De wedstrijd wordt trouwens pas in de laatste 60 km beslecht. Het is zaak om er dan nog bij te zijn. Ja, Meeus, maar Milan Paulus kan de finale ook aan. Niet meteen om mee te doen voor de prijzen, al ben ik wel aangenaam verrast over wat hij de voorbije weken liet zien. Het is een bijter, hé. Nooit afgeven, een heel emotionele renner. Dat mag voor een eerstejaars belofte, dat is de koers leren kennen. Hij heeft ook veel potentieel.”

Reisdag

Hollanders en de rest van het team reizen pas zaterdag af naar Frankrijk. “Ook omwille van corona. Ideaal is dat niet, want de reisdag zit dan op zondag nog in de benen. Maar goed, dat geldt voor iedereen, behalve voor de Franse renners dan.”

Naast Paulus en Meeus kan Hollanders een beroep doen op onder meer Daan Hoole and Maikel Zijlaard, ook twee sterke renners. “Wij hebben inderdaad een stevige ploeg. Voor Meeus en Paulus staat er na Parijs-Tours nog het Belgische kampioenschap op het programma. Van uitbollen is er dus nog geen sprake. Ik hoop zondagavond goed nieuws te kunnen brengen (lacht).”