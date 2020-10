Pieter Uyttenhove (Olympia Denderleeuw) kijkt uit naar burenduel met Erpe-Mere: “Een clash tussen twee oudere ploegen” Johan Picqueur

08 oktober 2020

19u55 0 Sport in de buurt BBC Olympia Denderleeuw pakte op de openingsspeeldag in tweede landelijke A uit met een zege tegen Sint-Niklase Condors. Zaterdag staat het burenduel tegen Black Boys Erpe Mere op het programma. “Ik verwacht me aan een gelijk opgaande wedstrijd”, blikt Olympiacoach Pieter Uyttenhove vooruit.

“De overwinning tegen de Klaasjes kwam eerder onverwacht”, geeft Uyttenhove toe. “Je moet er geen voorbarige conclusies uit trekken. In tweede landelijke zijn geen makkelijke verplaatsingen. Onze ambitie is om ons zo snel mogelijk veilig te stellen. Denderleeuw bestaat voornamelijk uit spelers die op hoger niveau hebben gespeeld, maar langzaam een respectabele leeftijd bereiken. Dat we een oudere ploeg zijn, is ook gebleken tijdens de wisselvallige voorbereiding.”

Denderleeuw verloor onder meer van eersteprovincialer Temse, maar ging winnen bij het ambiteuze Red Vic Wilrijk. “We hebben ontdekt wat we kunnen en vooral wat niet”, zegt de oefenmeester. “Condors is een jonge agressieve ploeg en daar reageert een oudere ploeg als Denderleeuw doorgaans niet goed op. Maar we beschikken over twee jonge spelers die alle gaten dichtlopen en bereid zijn om bergen werk te verzetten. Jonas Cornelis scheurde twee jaar geleden zijn kruisbanden en verloor een volledig jaar. Toch brengt hij nu veel meer dan we van hem verwachtten. Daarnaast is er ook Jelle Flamée die heel actief is in defense en volledig op niveau staat. Defensief hebben we elkaar gevonden en ook de helpside zit goed. Dat zag je ook tegen Condors die we tot 54 punten konden beperken.”

Geprikkeld

Tegenstander van zaterdag, Black Boys Erpe Mere, verloor in eigen huis tegen Basket Ieper B. “Erpe-Mere beschikt net als Denderleeuw over een ervaren ploeg van spelers die op hoger niveau hebben gespeeld”, weet Uyttenhove. “Alleen is Black Boys extra geprikkeld. Zij zullen geen tweemaal op rij willen verliezen. Wij moeten dezelfde discipline als tegen Condors aan de dag leggen. Oudere spelers denken al eens makkelijk dat het wel losloopt. We mogen niet te traag of te laks gaan spelen. Al zal dat in de derby geen probleem zijn.”