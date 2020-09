Pieter Jacobs (Diegem Sport): “Ik heb absoluut geen trainersambities” Dominic Beckx

27 september 2020

18u01 0 VOETBAL Tweedenationaler Diegem Sport speelde in zijn eerste thuiswedstrijd van de nieuwe competitie 1-1 gelijk tegen Houtvenne en pakt een mooie 4 op 6. Voor de wedstrijd werd Pieter Jacobs in de bloemetjes gezet. De inmiddels 42-jarige centrale verdediger zette eerder dit jaar een punt achter zijn indrukwekkende voetbalcarrière, maar kon omwille van de Corona-crisis nog niet gehuldigd worden.

Op 31 maart 1996, ruim een week na zijn achttiende verjaardag, maakte Jacobs zijn debuut voor het eerste elftal van Diegem Sport, de club waar hij al sinds zijn zevende is aangesloten. Hij trad daarmee in de voetsporen van vader Ariel die eveneens vanuit de Diegemse jeugd in de plaatselijke hoofdmacht debuteerde.

De jonge Jacobs viel niet alleen op omwille van zijn gestalte (1,98 meter), maar speelde zich al snel in de kijker als secure en betrouwbare verdediger met een prima ingesteldheid die bovendien geregeld zijn doelpuntje meepikte. Hij schopte het zelfs vier keer tot topschutter van de ploeg. Jacobs groeide aan de Woluwelaan uit tot een monument en zorgde als kapitein voor de ondersteuning van heel wat Diegemse jongeren. Meer dan 24 seizoenen, 680 officiële wedstrijden en 134 doelpunten later speelde Jacobs op 26 februari van dit jaar op het veld van Kappellen zijn laatste officiële wedstrijd in de groen-witte clubkleuren.

Wat herinner je je nog van je debuut?

“Ik speelde op zaterdagnamiddag met de beloften in Rochefort. Het regende gedurende de ganse wedstrijd en een kwartier voor tijd werd ik vervangen. Jean-Luc Greps, de toenmalige trainer van het eerste elftal, nam mijn plaats in. Ik was ontgoocheld dat ik zo kort voor het einde vervangen werd en dan nog door de trainer van de eerste ploeg. Omdat er in Rochefort geen dug-outs waren, moest ik bovendien nog een kwartier in de gietende regen staan. Na de wedstrijd riep Greps me en zei me dat ik de volgende dag verwacht werd in Diegem voor de wedstrijd van de A-ploeg tegen Rochefort. Meteen begreep ik waarom ik vroegtijdig gewisseld werd en mijn ontgoocheling en frustratie maakten plaats voor blijdschap. Tegen Rochefort kwam ik op het einde en bij een 4-0-voorsprong Gerd Balis vervangen. Dat seizoen maakte ik nog een vijftal invalbeurten”.

Had je op dat moment kunnen denken dat je zo’n rijke carrière zou uitbouwen?

“Nooit. Toen ik begon, speelde William Brants een twintigtal seizoenen in het eerste elftal. Het leek mij toen als jonge gast heel onrealistisch om zoiets te verwezenlijken, maar uiteindelijk heb ik zelf bijna 25 jaren in het fanionteam van Diegem gespeeld. Of ik er het maximum heb uitgehaald? Toen we in het begin van mijn carrière in vierde klasse speelden en voor de beker tegenover een derdenationaler stonden, dacht ik bij mezelf dat het geweldig zou zijn om ooit eens op dat niveau te kunnen spelen. Uiteindelijk heb ik met Diegem gedurende verschillende seizoenen op dat niveau mogen aantreden.”

Je bleef Diegem Sport steeds trouw. Was er dan nooit interesse van andere clubs?

“Toch wel. Er is enkele keren heel concrete interesse geweest. Toen wij in bevordering speelden, trok het Oud-Heverlee van trainer Jean-Pierre Vande Velde aan mijn mouw. De Leuvenaars speelden een reeks hoger. Ik ben bij Diegem gebleven en het seizoen nadien werden we kampioen. Eerlijk, mocht ik alles opnieuw kunnen doen, dan zou ik opnieuw dezelfde keuzes maken”.

Als verdediger scoorde je 134 doelpunten. Je was ook vaste strafschopnemer en miste uiterst zelden vanop de stip. Nu je gestopt bent, kan je ons toch je geheim vertellen?

“Strafschoppen blijven een psychologisch spel tussen de strafschopnemer en de doelman. Gedurende vele jaren wist ik voor de wedstrijd al naar welke hoek ik een eventuele elfmeter zou trappen en ik hield daaraan vast. De laatste jaren had ik nog een bijkomende truc, maar die ga ik voor mezelf houden of doorgeven aan de strafschopnemers van Diegem (lacht).”

Wat beschouw je als de hoogtepunten in je carrière?

“De eindrondewinst tegen SK Londerzeel voor de promotie naar vierde nationale in 1998 was heel tof, hoewel ik zelf minder speelde. Uiteraard ook de kampioenstitel in vierde klasse in 2003. In de beslissende slotmatch tegen Dilbeek scoorde ik bovendien het enige doelpunt. Ook de laatste jaren onder trainer Nico Van Nerom waren fantastisch. Ik dacht een viertal seizoenen geleden te stoppen, maar hij overtuigde me om door te gaan. Ik heb me nog enorm geamuseerd op de trainingen en met de groep. In 2018 promoveerden we naar de tweede amateurklasse na de eindrondewinst tegen Termien.”

Ook na zijn actieve carrière blijft Jacobs deel uitmaken van de Diegemse familie.

“Als technisch verantwoordelijke voor de jeugdopleiding blijf ik het sportieve ondersteunen. Verder ga ik me bij de bovenbouw intensiever toeleggen op thema- en linietrainingen om spelers beter klaar te stomen voor het eerste elftal. Tot slot probeer ik als sportief manager via een goede communicatie te zorgen voor de link tussen spelers, coach en bestuur en hou ik me ook bezig met de contractbesprekingen. Uiteraard steeds in overleg en samenwerking met bestuur en technische staf.”

Je vader stapte na zijn actieve voetballoopbaan in het trainersvak bij onder meer RWDM, La Louvière en RSC Anderlecht. Heb jij trainersambities?

“Helemaal niet. Ik heb altijd gevoetbald om me te amuseren en te ontspannen na mijn job. Als voetballer moet je enkel aan voetballen denken. Als trainer moet je heel wat voorbereiden en heb je voortdurend kopzorgen. Daar heb ik momenteel geen tijd en zin in. Neen, ik zie mezelf de eerste tien jaren geen coach worden”.