Pieter Geldof en Varsenare gaan tegen leider Kortemark op zoek naar eerste zege: “We panikeren niet” Steve Dinneweth

08 oktober 2020

16u45 0 Sport in de buurt FC Varsenare heeft zijn competitiestart in tweede provinciale A compleet gemist. Met een twee op twaalf moet het team van trainer Jo Cappelle zaterdagavond vol aan de bak tegen leider Kortemark A.

Varsenare raakte vorig seizoen niet meer verlost van de rode lantaarn in eerste provinciale en moest logischerwijze een trede zakken. Jo Cappelle nam in het tussenseizoen het roer als trainer over van Rik Bouckaert, maar zijn ploeg kon de hoge verwachtingen tot dusver nog niet inlossen. Na twee nederlagen op eigen veld en twee draws buitenshuis dreigt de club straks op achtervolgen aangewezen te worden. Zaterdagavond staat het duel met leider Kortemark op het programma.

“Van paniek is zeker nog geen sprake”, stelt kapitein Pieter Geldof resoluut. “We weten immers wat we waard zijn en het vertrouwen is er nog steeds. Onze bijzonder jonge kern moet nog wat groeien, al ben ik overtuigd dat een eerste zege ons meteen op het juiste spoor zal zetten. Als dat nu tegen de leider of tegen eender welke andere ploeg is, we moeten toch iedereen ontmoeten in deze reeks waar er volgens mij geen uitgesproken favorieten zijn.”

“We hebben onze start misschien wat gemist, maar zien het zeker nog zitten”, gaat Geldof voort. “We kunnen alvast terugblikken op een sterke prestatie in Jabbeke (0-0, red.), waar we de drie punten verdienden, maar we lieten het na om de kansen te verzilveren. Ik steek hierbij ook de hand in eigen boezem, want ik miste een strafschop. We zouden zelf eens op voorsprong moeten zien te komen, zodat we niet weer tegen een stevig blok moeten opboksen”, aldus Geldof, die met Varsenare geen grootse ambities koestert dit seizoen. “Laat ons maar bouwen aan die jonge ploeg met een mooie plaats in de linkerkolom als doel. Hopelijk kunnen we de kern dan wat bijeenhouden en daarna zien we wel. De club trekt volledig de kaart van de jeugd en dat heeft volgens mij ook zijn charme, waarvan we op termijn ongetwijfeld de vruchten zullen plukken.”