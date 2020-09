Pieter De Wulf (Sp.Petegem): “Verloren en toch kon Zwevezele ons nooit pijn doen” Hans Fruyt

28 september 2020

21u32 0 Sport in de buurt De eerste thuismatch van het seizoen verliezen zit nooit lekker. Het overkwam Sparta Petegem zondag tegen SK Zwevezele. De West-Vlaamse ploeg lijkt het zwart beest van de groen-zwarten te worden. Ook vorig seizoen pakte Zwevezele, toen nieuw op niveau tweede amateur, in Petegem de drie punten.

Minstens vier op zes halen! Dat was bij Sparta Petegem voor de partijen bij VK Westhoek en thuis tegen SK Zwevezele het doel. In Ieper pakten de Spartanen drie punten (0-2). Thuis tegen Zwevezele kreeg die prestatie geen verlengstuk. Toch niet op het scorebord. Ondanks het 0-1-verlies speelden de groen-zwarten een degelijke partij, maar bleek scoren te moeilijk.

“Misschien hadden wij in de eerste helft iets minder balbezit dan Zwevezele, toch hadden we halfweg op voorsprong moeten staan”, vond centrale verdediger Pieter De Wulf. “Als je niet scoort kan je niet winnen. Ook in de tweede helft had ik niet het gevoel dat Zwevezele ons ook maar één keer uit verband zou kunnen spelen. Toch slikten we een doelpunt. Een goal die compleet uit de lucht viel. Bij een hoekschop viel de bal een beetje gelukkig voor de voeten van Klaas De Rock. Hij maakte die mogelijkheid af.”

Ook na die 0-1 had Petegem voldoende kansen om langszij te komen. “Voor een fout op Davy Joye had de bal altijd op de stip moeten gaan”, oordeelde De Wulf. “Verder in de match compenseerde de scheidsrechter toen Lorenzo Berwouts in de zestien neerging. Een lichte penalty kregen we wel. Jammer genoeg kon de bezoekende doelman de strafschop van Davy Joye uit zijn doelvlak ranselen. Waardoor de 0-1 op het bord bleef. We verdienden beter. Laat ons in de eerste plaats het positieve onthouden. Zwevezele rekent zichzelf tot de titelfavorieten. Toch konden de West-Vlamingen ons in deze partij nooit in de problemen brengen. Ofwel hadden de bezoekers een mindere dag, ofwel waren wij heel goed. We verloren onverdiend. Laat ons hopen dat we komende zaterdag uit bij Gullegem een goed resultaat halen.”

Gullegem, met ex-Spartaan Efram Vansuypeene als kapitein, verloor met het kleinste verschil bij Ninove en haalt woensdagavond thuis tegen Oudenaarde een wedstrijd in.